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Откроется доступ к двум другим направлениям: эксперты рассказали, чем грозит захват Марьинки

Марьинка, Четверг 21 декабря 2023 13:26
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Откроется доступ к двум другим направлениям: эксперты рассказали, чем грозит захват Марьинки Фото: эксперты рассказали о потенциальных угрозах потери Марьинки (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова, Данила Крамаренко
Эксперт: Алексей Гетьман, Александр Коваленко

Украинские защитники уверенно держат оборону почти оккупированной Марьинки, отбивая сильные вражеские атаки и нанося оккупантам РФ мощный отпор. Однако, возможная потеря населенного пункта может угрожать прорывом захватчиков к еще двум направлениям.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Авдеевка, Купянск и "качели" под Бахмутом. Где Россия пытается прорвать оборону ВСУ" .

Пока в населенном пункте Донецкой области Марьинке продолжаются тяжелые бои. Согласно картам, южная часть полностью под контролем российских войск в серой зоне остаются несколько домов на крайнем северо-западе.

Военный эксперт Алексей Гетьман отметил, что руины Марьинки все равно остаются нашей территорией, а смысл отходить есть только когда речь идет о заранее подготовленных позициях.

Пока украинским защитникам удается уничтожать там много вражеской силы и техники. В частности, эксперт отмечает, что по тактике контактных боев решение по изменениям движения будет приниматься в соответствии с текущей ситуацией.

"Стратегически мы не собираемся отдавать ни одного метра нашей земли. А тактически все же есть разница, где держать оборону - в руинах или на километр дальше, но где точно большие потери будет нести враг", - рассказал Гетьман.

Авдеевка, Купянск и &quot;качели&quot; под Бахмутом. Где Россия пытается прорвать оборону ВСУ

Марьинка почти захвачена, однако оборонительная операция еще продолжается (фото deepstatemap.live)

По данным британской разведки, захват Марьинки может дать россиянам возможность двигаться в направлении Курахово. Но даже при таком развитии событий из-за большого количества водоемов и труднодоступных возвышенностей вероятность значительного прорыва в этом направлении считается низкой.

"Они могут продолжить наступление в сторону Георгиевки и Максимилиановки, чтобы выйти на Курахово... Такое наступление потребует много времени и большого количества ресурсов", - считает военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Еще одно вероятное направление - Угледар, под которым прошлой зимой были разбиты элитные бригады российской морской пехоты. К этому моменту враг уже активизировался в районе Новомихайловки между Марьинкой и Угледаром.

"Они накапливают ресурсы, которые будут брошены на Угледар. Я думаю, наступление может начаться до нового года... В любом случае, это не будет быстрый рывок", - добавил эксперт.

Ситуация на Марьинском направлении

По состоянию на 21 декабря на Марьинском направлении силы обороны продолжают удерживать врага в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где нашими защитниками отбито 10 атак.

Потери врага

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 16 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и по 1 зенитно-ракетному комплексу противника. Также, силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена 1 управляемая ракета Х-59.

Подразделения ракетных войск поразили 5 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, боеприпасов и 6 артиллерийских средств противника.

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