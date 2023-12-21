Відкриється доступ до двох інших напрямків: експерти розповіли, чим загрожує захоплення Мар'їнки
Українські захисники впевнено тримають оборону майже окупованої Мар'їнки, відбиваючи сильні ворожі атаки та завдаючи окупантам РФ потужної відсічі. Однак, можлива втрата населеного пункту може загрожувати проривом загарбників до ще двох напрямків.
Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Авдіївка, Куп'янськ та "гойдалки" під Бахмутом. Де Росія намагається прорвати оборону ЗСУ".
Наразі у населеному пункті Донецької області Мар'їнці продовжуються важкі бої. Згідно із картами, південна частина повністю під контролем російських військ, у сірій зоні залишаються кілька будинків на крайньому північному заході.
Військовий експерт Олексій Гетьман зазначив, що руїни Мар'їнки все одно залишаються нашою територією, а сенс відходити є лише коли йдеться про заздалегідь підготовлені позиції.
Наразі українським захисникам вдається знищувати там багато ворожої сили і техніки. Зокрема експерт зазначає, що за тактикою контактних боїв рішення щодо змін руху буде прийматися відповідно до поточної ситуації.
"Стратегічно ми не збираємося віддавати жодного метра нашої землі. А тактично все ж таки є різниця, де тримати оборону - у руїнах або на кілометр далі, але де точно великі втрати нестиме ворог", розповів Гетьман.
Мар'їнка майже захоплена, проте оборонна операція ще триває (фото deepstatemap.live)
За даними британської розвідки, захоплення Мар'їнки може дати росіянам можливість рухатися у напрямку Курахового. Але навіть при такому розвитку подій через велику кількість водойм та важкодоступних височин ймовірність значного прориву в цьому напрямку вважається низькою.
"Вони можуть продовжити наступ у бік Георгіївки та Максимільянівки, щоб вийти на Курахове... Такий наступ вимагатиме багато часу та великої кількості ресурсів", - вважає військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.
Ще один ймовірний напрямок - Вугледар, під яким минулої зими були розбиті елітні бригади російської морської піхоти. На цей момент ворог уже активізувався в районі Новомихайлівки між Мар'їнкою та Вугледаром.
"Вони накопичують ресурси, які будуть кинуті на Вугледар. Я думаю, наступ може початися до нового року... У будь-якому випадку це не буде швидкий ривок", - додав експерт.
Ситуація на Мар'їнському напрямку
Станом на 21 грудня на Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога у районах Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де нашими захисниками відбито 10 атак.
Втрати ворога
Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 16 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки і по 1 зенітно-ракетному комплексу противника. Також, силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 1 керовану ракету Х-59.
Підрозділи ракетних військ уразили 5 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів та 6 артилерійських засобів противника.
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