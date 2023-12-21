Авдеевка, Купянск и "качели" под Бахмутом. Где Россия пытается прорвать оборону ВСУ

Российские войска наступают большими силами, самые горячие точки – Купянск, район Бахмута, Авдеевка и Марьинка. О ситуации на фронте, главных угрозах и том, как может развиваться вражеское наступление на востоке, – в обзоре РБК-Украина.

При подготовке материала использовались: сводки Генерального штаба ВСУ, заявления командующих и военных спикеров, аналитика американского Института изучения войны (ISW) и украинского проекта DeepState, данные британской разведки, комментарии экспертов Александра Коваленко и Алексея Гетьмана.

Купянск и круговая оборона

В пределах Харьковской области оккупировано порядка трех десятков населенных пунктов. И в течение нескольких месяцев российские войска пытаются расширить зону контроля. Основная цель – город Купянск. К северо-востоку фронт подошел вплотную к Синьковке, захват которой грозит дальнейшим наступлением на райцентр.

"Ситуация сложная. Нам приходится воевать в условиях вражеского преимущества как в вооружении, так и в количестве личного состава", – заявил на днях командующий Сухопутных войск Александр Сырский.

Россияне атакуют лес возле Лимана Первого, добились частичных успехов, и пытаются заехать колоннами в Синьковку. Пока все попытки удается отбивать. Спикер Сухопутных войск Владимир Фитьо напоминает, что штурмы активизировались в начале октября, и сейчас из-за потерь противник вынужден подтягивать резервные батальоны.

"Активно используют как технику, так и человеческий ресурс. Конечно, технику берегут больше, а человеческий ресурс роли для них не играет. Бросают людей на штурмы, в разведку боем, и просто на мясные штурмы", – добавил он.

Россияне наступают на Купянск со стороны Синьковки (фото deepstatemap.live)

За Купянском открывается пространство дальше как на Харьков, так и на Изюм, откуда противник снова сможет угрожать с севера Славянску и Краматорску. И судя по всему украинские военные готовятся к серьезной битве за Купянск.

Как заявил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, строится кольцевая оборона Купянска по примеру Харькова.Не вдаваясь в детали Синегубов подчеркнул, чот она будет состоять из нескольких колец защитных сооружений.

"Это так называемая круговая оборона, чтобы противник не мог зайти с разных сторон. Оборона и, можно сказать, одновременно рокадная дорога. Если круговая оборона полностью зациклена, то можно быстро перемещать войска. Условно говоря, если по траншеям можно обойти Купянск, то это даст серьезное преимущество. Ведь мы сможем быстро, а главное безопасно перемещать силы туда, где враг пытается давить", ­– объяснил эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман в комментарии РБК-Украина.

По состоянию на декабрь, фортификации строят везде, в приоритетах четыре направления: Сумское, Купянское, Боровское и Лиманское. Во вторник президент Владимир Зеленский привел Харьковскую область в пример другим регионам. По его словам, военные объединились со специалистами и строительными компаниями и то, что они сделали, выглядит мощно.

В район Лимана Второго (ближе к границе) россияне переместили инженерные подразделения. Что может свидетельствовать о подготовке к наведению переправы через Оскол. По мнению военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, не исключено, что враг попытается перейти на противоположный берег севернее Купянска.

"Это один из вариантов. Они могли бы попробовать зайти и через пограничную полосу, но там есть наши линии обороны. Скорее всего, российское командование пришло к выводу, что им проще форсировать реку, чем сухопутными путями заходить с территории РФ", – сказал он в беседе с изданием.

На юго-восток от Купянска оккупанты атакуют в районе Ягодного. На Лиманском направлении перешли к постоянным штурмам по линии Макеевка – Терны. Фиксируются попытки продвинуться в Серебрянском лесничестве, враг усилил давление со стороны Дибровы, ситуация здесь динамичная.

"Качели" под Бахмутом. Есть ли угроза наступления на Часов Яр?

Из захваченного Бахмута россияне наступают с обоих флангов – как на севере, так и на юге. Бои ведутся на окраинах Богдановки и по трассе Т0504 в сторону Ивановского. На южном фланге сложная ситуация возле Клещиевки, но пока натиск удается сдерживать.

Как заявил Александр Сырский, здесь сосредоточены основные усилия РФ, которая стягивает на штурмы наиболее боеспособных десантников, морскую пехоту, роты из бывших заключенных "Шторм-Z" и "Шторм-V".

"Цель ясна – наступление на Часов Яр, затем на Константиновку, Дружковку, Славянск, Краматорск с последующим выходом на границы Донецкой области", - написал он в своем Telegram.

По мнению Сырского, противник будет пытаться выйти на Часов Яр (фото deepstatemap.live)

Алексей Гетьман соглашается: пока враг наступает, нельзя пренебрегать угрозами. Хотя подчеркивает, что российские паблики уже объявляли, например, о захвате Хромово.

"Это не совсем так, Хромово еще в серой зоне. Поселок всего в сотнях метров от западных окраин Бахмута, а до Часова Яра несколько километров. Конечно, они будут стремиться выйти на Часов Яр. Смогут ли? Будем надеяться, что нет", - отметил он.

Противник вряд ли способен на стремительный бросок. Где-то может преодолевать по 50-100 метров в день, но даже с таким продвижением происходят "качели", отмечает Александр Коваленко.

"Сегодня они продвинулись, а завтра их выбили с позиций. В целом продвижение от Бахмута для них очень опасно из-за наших линий обороны. Можно ли говорить о том, что они быстро достигнут цели по выходу на Часов Яр и навяжут бои в самом городе? Нет. Это сложная задача, выполнение может занять несколько месяцев", – добавил он.

Поставит ли Россия на паузу штурмы Авдеевки?

Массированные штурмы Авдеевки начались 10 октября, главная битва последних месяцев продолжается, и в целом ВСУ успешно держат оборону. Один из самых сложных участков – южная промзона. Как пишут аналитики DeepState, она захвачена, и оккупанты уже зашли в частный сектор.

К северу они пытаются атаковать "промку" коксохима (АКХЗ), а также село Степное. По большей мере все попытки улучшить тактическое положение пресечены. Захват Степного приблизит россиян к основным путям снабжения Авдеевского гарнизона, которые проходят через Орловку и Ласточкино.

Кроме того, противник продвигается севернее Опытного, севернее и западнее Водяного, а также на Невельское. Готовность добиваться небольших успехов любой ценой связана с будущими выборами РФ, полагают в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

"Для российской пропаганды эти имитационные выборы имеют огромное значение. Путину нужно показать достижения… (он, - ред.) не жалеет российских оккупантов и продолжает ставить задачи методами "жуковщины" и "сталинщины", – заявил представитель ГУР Андрей Юсов.

Россияне, вероятно, хотят до нового года окружить Авдеевку (фото deepstatemap.live)

Американский Институт изучения войны (ISW) пишет, что с октября в боях за Авдеевку россияне потеряли более 13000 солдат и офицеров, захватив всего 11 квадратных километров территории. Александр Коваленко полагает, что активная фаза продлится как минимум до выборов Путина.

"Если до выборов получится окружить город, это повод для пропаганды говорить об успехах "спецоперации". Наступление на Авдеевку продолжится и в 2024 году, наступать будут интенсивно. Только после выборов может быть какая-то оперативная пауза", – считает он.

Сейчас штурмов стало меньше, но есть нюанс: в каждой атаке враг задействует больше пехоты и бронетехники. По словам спикера Сил обороны ОСУВ "Таврия" Александра Штупуна, если раньше "броня" оставалась прикрывать пехоту, то теперь после высадки штурмовиков старается сразу отойти.

На сегодня в Авдеевке остаются более тысячи мирных жителей. Люди живут в подвалах многоэтажек и частных домов. На эвакуацию соглашаются от 3 до 6 человек в день.

Захват Марьинки может открыть дорогу на Угледар или Курахово

Небольшой западный пригород Донецка – Марьинку – оккупанты пытались захватить почти два года только с начала полномасштабного вторжения. Судя по картам, южная часть полностью под их контролем, в серой зоне остаются несколько домов на крайнем северо-западе. Российские "Z-военкоры" еще на прошлой неделе говорили о полном захвате, но командующий группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский это опроверг.

Руины Марьинки все равно остаются нашей территорией, а смысл отходить есть только когда речь идет о заранее подготовленных позициях, говорит Алексей Гетьман.

"А пока мы там уничтожаем много вражеской силы и техники, нам это нормально удается. Если они усилят боевые действия и возникнет опасность больших потерь с нашей стороны, конечно, мы отойдем. Это обычная военная тактика, правила контактных боев, когда принимается решение перейти на другие позиции с учетом конкретной ситуации. Стратегически мы не собираемся отдавать ни одного метра нашей земли. А тактически все же есть разница, где держать оборону – в руинах или на километр дальше, но где точно большие потери будет нести враг", – рассказал он.

Марьинка почти захвачена, но оборонная операция еще ведется (фото deepstatemap.live)

По оценкам британской разведки, захват Марьинки откроет россиянам дорогу на запад в сторону Курахово. Хотя несмотря на их успехи, значительный прорыв в этом секторе считается маловероятным. До города около 10 км, которые нужно пройти через водоемы и господствующие высоты, подконтрольные ВСУ.

Но исключать угрозу для Курахово нельзя, ведь противник часто действует нелогично и нерационально.

"Они могут продолжить наступление в сторону Георгиевки и Максимильяновки, чтобы выйти на Курахово. Но там сложный ландшафт и есть наши линии обороны, им очень сложно будет продвигаться. Такое наступление потребует много времени и большого количества ресурсов", – считает Александр Коваленко.

Еще одно вероятно направление – Угледар, под которым прошлой зимой были разбиты элитные бригады российских морпехов. Враг уже активизировался в районе Новомихайловки между Марьинкой и Угледаром.

"Они накапливают ресурсы, которые будут брошены на Угледар. Я думаю, наступление может начаться до нового года… В любом случае это не будет быстрый рывок. Марьинку пытались занять еще с 2024 года. Такие сроки свидетельствует о многом, что касается наступательных возможностей РФ", – добавил эксперт.

Южный фронт. Путин нервничает и несет чушь о Крынках

На Запорожском отрезке Силы обороны отражают атаки возле Новопокровки и Работино. Западные аналитики полагают, что украинские войска могли отойти на более защищенные позиции ближе к Работино. Официального подтверждения этому нет. Да и в принципе в последнее время информация с этого направления подается в основном в сухих сводках.

Аналитики из DeepState фиксируют штурмы южнее Работино и западнее Вербового, где позиции переходят из рук в руки. По словам Коваленко, здесь россияне действуют силами 104-го десантно-штурмового полка из состава 76-й дивизии.

"Несколько дней назад у них было небольшое продвижение. Некритичное, до самого села они не дошли, хотя смогли отбить несколько лесопосадок. Но рано говорить о том, что они начинают возвращать контроль над Работино", – отметил он в беседе с РБК-Украина.

Без особых изменений и на левобережье Херсонской области. Оккупанты пытаются выбить наших морпехов из Крынок, но успеха не имеют, неся колоссальные потери в технике и личном составе. До Путина, скорее всего, доходит другая информация, и на недавней пресс-конференции он уделил Крынкам несколько минут.

Успехи украинских сил на левом берегу Днепра в Херсонской области заставиили Путина нести чушь о ситуации в Крынках (фото deepstatemap.live)

По его словам, украинский плацдарм появился, потому что российских военных отвели и спрятали в посадках. Сам плацдарм якобы удерживают менее 80 украинцев, которых зажали в "огневом мешке". Свои потери Путин называет исключительно санитарными. Но не объяснил, почему многотысячная армия не может подавить несколько десятков морпехов.

Кроме того, он якобы сказал начальнику Генштаба ВС РФ Валерию Герасимову "не спешить их оттуда выдавливать". И могло показаться, что таким образом россиян готовят к очередному "жесту доброй воли", но теперь на левом берегу Днепра.

Эксперт Александр Коваленко таких признаков не видит. Во многом потому, что здесь сосредоточена большая группировка российских войск и против превосходящего противника тяжело действовать эффективно без больших потерь.

"Мы на левом берегу сейчас будем достаточно осторожными, не стоит ждать резкого изменения ситуации. Но то, что уже в 2024 году возможно расширение нашего плацдарма, – это безусловный факт", – добавил он.

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Россияне перешли в наступление на большинстве участков. Проблемы с накоплением сил если и есть, то количество основных и резервных войск все равно остается огромным. Очевидно, именно это вынудило Украину сделать ставку на активную оборону и усиление фортификаций. В прошлую зиму было что-то похожее, когда Силы обороны перемалывали оккупантов десятками тысяч, в частности под Бахмутом и Соледаром.