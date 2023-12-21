Ситуация на фронте сегодня 21 декабря

В Украине на фронте в течение суток зафиксированы 99 боевых столкновений. Враг продолжает штурмовать Авдеевку в Донецкой области, а в Херсонской области Силы обороны расширяют плацдарм, вытесняя захватчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Facebook.

Атаки россиян

В целом враг нанес 5 ракетных и 68 авиационных ударов, осуществил 88 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 35 БпЛА типа "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны 34 ударных БпЛА были уничтожены.

Авиационным ударам подверглись: Синьковка Харьковской области; Серебрянское лесничество Луганской области; Ивановское, Торецк, Очеретино, Орловка, Новобахмутовка, Авдеевка, Новомихайловка, Новоукраинка Донецкой области; Орехов Запорожской области; Крынки и Ольговка Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались около 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении украинские защитники отбили 16 атак врага в районах Синьковки, восточнее Петропавловки и Ивановки, где противник пытался прорвать оборону наших войск.

На Лиманском направлении Силы обороны отбили 13 атак оккупантов вблизи Белогоровки Луганской области и восточнее Тернов, Спирного Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отбили 7 атак противника у Богдановки, Клещеевки и Андреевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Силы обороны отбили 14 атак противника в районах Новокалиново, восточнее Новобахмутовки, Авдеевки, и еще 22 атаки у Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где нашими защитниками отражены 10 атак.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении Силы обороны отбили 6 атак противника западнее Вербового и южнее Роботино Запорожской области.

На Мелитопольском направлении украинские воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

На Херсонском направлении Силы обороны продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на неудачи, враг не отказался от намерения выбить наши подразделения с занимаемых позиций и совершил более 30 безуспешных штурмовых действий. Получил достойный отпор и с потерями отступил. Наши защитники ведут контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.

Потери врага

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 16 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и по 1 зенитно-ракетному комплексу противника. Также, силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена 1 управляемая ракета Х-59.

Подразделения ракетных войск поразили 5 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, склад боеприпасов и 6 артиллерийских средств противника.

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