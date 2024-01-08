В Украине бушует зимняя непогода: ожидаются снег, шквалы и мороз
Погода в Украине сегодня, 8 января, будет со снегом и морозами. Местами ожидают шквалы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода в Украине
По прогнозам синоптиков, в большинстве областей сегодня осадки. В южной части умеренный дождь с переходом в мокрый снег, на севере Украины небольшой снег. В центральных и восточных регионах прогнозируется значительный снег и метель, возможны шквалы до 15-20 м/с.
На дорогах гололедица, возможно налипание мокрого снега на юге Украины.
Температура воздуха в центре и на востоке будет в течение суток -5 -10 градусов. На севере холоднее - от -8 до -13, а ночью до -16. В Черниговской и Сумской области ночью прогнозируется до -15 -20.
На юге в течение суток столбики термометров покажут от +4 до -1.
Погода в Киеве
В столице сегодня будет облачно, местами возможен небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами по области порывы ветра 15-20 м/с.
Столбики термометров день и ночью в Киеве покажут -11 -13 градусов.
Напомним, из-за непогоды в Киевской и Одесской областях энергетиков перевели на усиленный режим работы. Возможны локальные аварии из-за ветра и осадков.
Также синоптики вчера объявили в Украине штормовое предупреждение, а в Одессе предупредили об угрозе мин у побережья.
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