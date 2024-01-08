Пункты обогрева, проблемы с транспортом и школы онлайн: метель в Одессе набирает обороты

В Одессе и области продолжается ухудшаться погода, в результате чего в ряде районов есть обесточивание. В облцентре уже не курсирует часть электротранспорта, а школы по всему региону решили перевести в дистанционный формат работы.

При подготовке материала использовались: данные главы Одесской ОВА Олега Кипера, горсовета Одессы, ГУ ГСЧС в Одесской области, "Одесгорэлектротранс" и ДТЭК.

Подробно о последствиях непогоды в Одессе и области, а также рекомендации местным жителям - собрало РБК-Украина в материале ниже.

"В связи с непогодой еще раз прошу, при отсутствии экстренной необходимости - не выезжать на дороги, чтобы не прибавлять работы службам! Метель набирает обороты. На дорогах области работает техника", - обратился с заявлением к местным жителям глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Мощный ветер повалил ветрогенератор, а скорая не могла добраться на вызов

Как сообщили местные медиа, в Одесской области ветер такой силы, что повалил ветрогенератор. Инцидент произошел в Белгород-Днестровском районе. Кадры опубликовали местные Телеграм-каналы.

Тем временем в селе Нестоита, Подольского района, автомобиль "скорой", который ехал в больницу с женщиной и больным 2-х месячным мальчиком, из-за осложнений погодных условий - гололеда, не мог выехать на подъем.

На место вызова прибыли спасатели и помогли карете скорой выехать на безопасный участок дороги.

Фото: в Одесской области спасатели буксировали "скорую" (facebook.com/DSNSODE)

Что с транспортом

Ситуация на дорогах: где самая худшая

Непогода в Одесской области сначала начало набирать обороты на севере региона. В частности, на Любашевском направлении уже затруднено движение транспорта. После дождя начал падать снег, на дорогах образовался гололед.

Правоохранители просят водителей, которые в пути, быть очень внимательными и осторожными, соблюдать ПДД, а при необходимости звонить на спецлинию 102.

Кто собирался выезжать, по возможности призывают воздержаться от поездки и переждать непогоду.

Общественный транспорт

В Одессе из-за ухудшения погодных условий 50% подвижного состава городского электротранспорта направляется в депо. Интервал движения трамваев и троллейбусов, оставшихся работать на маршрутах, увеличится вдвое.

В частности, в городе временно не курсирует трамвайный маршрут №20. Вместо него работает автобус.

Ситуация со светом, водой, газом и отоплением по районам

По информации от ДТЭК, по состоянию на 13:00 без света остаются 262 населенных пункта Одесской области. Больше всего пострадал север региона.

Ледяной дождь, снег, шквальные порывы ветра приводят к дополнительным аварийным отключениям - дождь замерзает на линиях электропередачи, что в свою очередь приводит к обледенению проводов, а мощные порывы ветра обрывают ледяные линии на землю.

В условиях тотального ненастья энергетики продолжают производить осмотр линий и ремонт.

Детальнее о ситуации с коммуникациями по районам ниже.

Раздельнянский район:

Водо- и теплоснабжение работает в штатном режиме.

Электроснабжение отсутствует в 33 населенных пунктах (16 660 человек). ДТЭК работает над восстановлением.

На дорогах работает техника.

Березовский район:

Электроэнергия отсутствует полностью в 80 населенных пунктах, частично отсутствует в 15. Вода находится во всех населенных пунктах. На территории района гололедица, налипание льда на проводах. Энергетики и дорожники работают.

Белгород-Днестровский район:

Электроснабжение, водоснабжение, теплоснабжение работает в штатном режиме. На дорогах гололеда нет.

Подольский район:

Отсутствует электроснабжение в 105 населенных пунктах (86 109 человек). Централизованное водо-, тепло-, газоснабжение имеется. Дороги проездные, гололедица. Техника работает.

Одесский район:

Электроснабжение отсутствует в 3-х населенных пунктах, работают генераторы, у остальных н.п., водо-, теплоснабжение налицо. Всё работает в штатном режиме.

Измаильский район:

Энергоснабжение отсутствует в с.Лощиновка (повреждены линии электропередач), ДТЭК работает. Водоснабжение, газоснабжение, теплоснабжение в штатном режиме.

Болградский район:

Все работает в обычном режиме.

Что касается Одессы, то узнать адреса, где отсутствует электроснабжение можно по ссылке.

Школы на "дистанционку"

Из-за непогоды в области школы временно перевели на дистанционное обучение. Соответствующее распоряжение подписал глава Одесской ОВА Олег Кипер.

"В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий, заботясь о сохранении здоровья детей и надлежащей организации образовательного процесса, 9 и 10 января переходим на дистанционный формат занятий во всех учебных заведениях. Подписал соответствующее распоряжение", - написал Кипер в Телеграм.

Детские сады и школы будут работать в режиме дежурных групп. Однако родителей призывали по возможности оставить детей дома. Все эти рекомендации на период непогоды.

Погода будет ухудшаться, власти призывают по возможности оставаться дома

Согласно прогнозам синоптиков, со второй половины дня ожидается резкое ухудшение погодных условий. Поэтому одесские власти просят жителей в дни непогоды без необходимости не выходить на улицу, особенно пожилым людям и беременным.

Также в Одесском горсовете обратились к водителям с призывами:

ограничить выезд за пределы города;

при парковке автомобилей убедиться, что они не мешают работе коммунальной техники;

кроме того, помнить о возможности обрыва проводов, падения веток и деревьев.

"Также обращаюсь к руководителям предприятий и учреждений: в дни непогоды по возможности перевести работников на дистанционную работу", - сказал городской голова Геннадий Труханов.

Где согреться, адреса "Пунктов несокрушимости"

На Куликовом поле волонтеры уже развернули мобильный пункт обогрева. Кроме того, будут работать муниципальные "Пункты несокрушимости". Адреса "Пунктов несокрушимости" в Одессе и области можно посмотреть по ссылке. Также напоминаем, что в облцентре работает единственный номер аварийной службы 15-01.

В Одессе и области соответствующие службы работают в усиленном режиме. В облцентре все котельные предоставляют услуги в штатном порядке, увеличена температура подачи теплоносителя.

Ухудшение погоды в Украине