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Отключения и скачки тока: в одной из областей перебои со светом из-за ударов РФ

12:52 17.07.2026 Пт
2 мин
В нескольких районах области нет света из-за обстрелов
aimg Татьяна Степанова
Фото: на Сумщине масштабные отключения света из-за атак РФ (Getty Images)

В Сумской области значительно увеличилось количество отключений электроэнергии из-за атак России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Сумыоблэнерго".

"К сожалению, из-за вооруженной агрессии России имеем значительное увеличение количества отключений электроэнергии на Сумщине. Отключение из-за вражеских атак есть в нескольких районах области", - говорится в сообщении.

Из-за повреждений сетей возможны и колебания напряжения. Для защиты бытовой техники энергетики рекомендуют устанавливать реле напряжения или автоматические защитные устройства, которые отключают питание электроустановки в случае опасности.

"Наши специалисты непрерывно работают над ликвидацией последствий враждебных попаданий и восстановлением распределения электроэнергии. Несмотря на все тяжелые обстоятельства, энергетики работают 24/7, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома потребителей", - отметили в "Сумыоблэнерго".

Обстрелы Сумской области

Напомним, 15 июля армия РФ нанесла шесть ударов управляемыми авиабомбами по Сумской территориальной общине. Известно о многих погибших и раненых.

11 июля из-за вражеского удара по Сумам погибли четыре человека, еще 17 получили ранения.

Также 3 июля россияне нанесли массированный удар по Сумам большим количеством дронов и управляемых авиабомб.

Тогда атака пришлась на одну из центральных улиц города, под удар попала многоэтажка, магазин и дорога.

Погибли три человека, ранения получили 27, среди пострадавших был 13-летний ребенок в тяжелом состоянии.

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