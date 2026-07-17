Отключения и скачки тока: в одной из областей перебои со светом из-за ударов РФ

"К сожалению, из-за вооруженной агрессии России имеем значительное увеличение количества отключений электроэнергии на Сумщине. Отключение из-за вражеских атак есть в нескольких районах области", - говорится в сообщении.

Из-за повреждений сетей возможны и колебания напряжения. Для защиты бытовой техники энергетики рекомендуют устанавливать реле напряжения или автоматические защитные устройства, которые отключают питание электроустановки в случае опасности.

"Наши специалисты непрерывно работают над ликвидацией последствий враждебных попаданий и восстановлением распределения электроэнергии. Несмотря на все тяжелые обстоятельства, энергетики работают 24/7, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома потребителей", - отметили в "Сумыоблэнерго".