Відключення та стрибки струму: в одній з областей перебої зі світлом через удари РФ

"На жаль, через збройну агресію Росії маємо значне збільшення кількості відключень електроенергії на Сумщині. Відключення через ворожі атаки є в кількох районах області", - йдеться в повідомленні.

Через пошкодження мереж можливі й коливання напруги. Для захисту побутової техніки енергетики рекомендують встановлювати реле напруги або автоматичні пристрої захисту, які відключають живлення електроустановки у разі небезпеки.

"Наші фахівці безперервно працюють над ліквідацією наслідків ворожих влучань і відновленням розподілу електпоенергії. Попри всі тяжкі обставини, енергетики працюють 24/7, щоб якомога швидше повернути світло в оселі споживачів", - зазначили в "Сумиобленерго".