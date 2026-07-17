Відключення та стрибки струму: в одній з областей перебої зі світлом через удари РФ

У Сумській області значно збільштлася кількість відключень електроенергії через атаки Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Сумиобленерго".
"На жаль, через збройну агресію Росії маємо значне збільшення кількості відключень електроенергії на Сумщині. Відключення через ворожі атаки є в кількох районах області", - йдеться в повідомленні.
Через пошкодження мереж можливі й коливання напруги. Для захисту побутової техніки енергетики рекомендують встановлювати реле напруги або автоматичні пристрої захисту, які відключають живлення електроустановки у разі небезпеки.
"Наші фахівці безперервно працюють над ліквідацією наслідків ворожих влучань і відновленням розподілу електпоенергії. Попри всі тяжкі обставини, енергетики працюють 24/7, щоб якомога швидше повернути світло в оселі споживачів", - зазначили в "Сумиобленерго".
Нагадаємо, 15 липня армія РФ завдала шість ударів керованими авіабомбами по Сумській територіальній громаді. Відомо про багатьох загиблих та поранених.
11 липня через ворожий удар по Сумах загинули чотири людини, ще 17 - отримали поранення.
Також 3 липня росіяни завдали масованого удару по Сумах великою кількістю дронів і керованих авіабомб.
Тоді атака припала на одну з центральних вулиць міста, під удар потрапила багатоповерхівка, магазин та дорога.
Загинули троє людей, поранення отримали 27, серед постраждалих була 13-річна дитина у тяжкому стані.