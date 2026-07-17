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Відключення та стрибки струму: в одній з областей перебої зі світлом через удари РФ

12:52 17.07.2026 Пт
2 хв
У кількох районах області немає світла через обстріли
aimg Тетяна Степанова
Фото: на Сумщині масштабні відключення світла через атаки РФ (Getty Images)

У Сумській області значно збільштлася кількість відключень електроенергії через атаки Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Сумиобленерго".

"На жаль, через збройну агресію Росії маємо значне збільшення кількості відключень електроенергії на Сумщині. Відключення через ворожі атаки є в кількох районах області", - йдеться в повідомленні.

Через пошкодження мереж можливі й коливання напруги. Для захисту побутової техніки енергетики рекомендують встановлювати реле напруги або автоматичні пристрої захисту, які відключають живлення електроустановки у разі небезпеки.

"Наші фахівці безперервно працюють над ліквідацією наслідків ворожих влучань і відновленням розподілу електпоенергії. Попри всі тяжкі обставини, енергетики працюють 24/7, щоб якомога швидше повернути світло в оселі споживачів", - зазначили в "Сумиобленерго".

Обстріли Сумськї області

Нагадаємо, 15 липня армія РФ завдала шість ударів керованими авіабомбами по Сумській територіальній громаді. Відомо про багатьох загиблих та поранених.

11 липня через ворожий удар по Сумах загинули чотири людини, ще 17 - отримали поранення.

Також 3 липня росіяни завдали масованого удару по Сумах великою кількістю дронів і керованих авіабомб.

Тоді атака припала на одну з центральних вулиць міста, під удар потрапила багатоповерхівка, магазин та дорога.

Загинули троє людей, поранення отримали 27, серед постраждалих була 13-річна дитина у тяжкому стані.

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Сумська областьЕлектроенергіяВійна в УкраїніВідключеня світла