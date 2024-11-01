ua en ru
Пт, 01 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Укрэнерго" сделало заявление о графиках отключений света

Украина, Пятница 01 ноября 2024 15:10
UA EN RU
"Укрэнерго" сделало заявление о графиках отключений света Фото: оснований для графиков отключений света пока нет (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

"Укрэнерго" пока еще не видит оснований для возвращения графиков отключения электроэнергии в Украине. Но понижение температуры воздуха действительно увеличит потребление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго".

Как отметили в пресс-службе, сегодня некоторые СМИ распространили информацию о вероятном применении графиков почасовых отключений в Украине уже на следующей неделе.

"По состоянию на сегодняшний день, оснований для введения графиков ограничения потребления для населения нет", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, снижение температуры воздуха в начале следующей недели действительно прогнозируемо повлечет за собой рост уровня энергопотребления.

"Но пригодится ли при этом применение отключений (в частности, бытовых потребителей) – может спрогнозировать только НЭК "Укрэнерго", которая прогнозов по применению мер ограничения пока не предоставляла", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что "Укрэнерго", совместно с Министерством энергетики, областными военными администрациями и энергетическими компаниями, делает все возможное для того, чтобы предотвратить применение ограничений потребления.

"Просим граждан доверять только официальным источникам информации, а экспертов и должностных лиц энергетических компаний – воздержаться от комментариев, выходящих за пределы их компетенции", - добавили в "Укрэнерго".

Напомним, член наблюдательного совета "Центрэнерго" Владимир Величко заявил, что на следующей неделе синоптики прогнозируют ощутимое снижение температуры, что приведет к увеличению потребления электроэнергии. Он предположил, что в случае, если НЭК "Укрэнерго" не удастся выдержать баланс энергосистемы, будут применяться графики отключений света.

После этого в "Центрэнерго" заявили, что Величко выразил свое личное мнение и что определение графиков - это компетенция исключительно "Укрэнерго".

Ранее исполняющий обязанности главы "Укрэнерго" Алексей Брехт заявил, что в компании готовятся к нескольким сценариям прохождения зимы 2024-2025. Самый плохой сценарий предполагает продолжение массированных обстрелов инфраструктуры, передаточной сети, объектов генерации. В таком случае свет будут отключать до 8 часов в сутки.

Читайте РБК-Украина в Google News
Графики отключения света Отключения света
NEWS
За сутки армия РФ потеряла на войне 1460 солдат и 6 танков, - Генштаб
За сутки армия РФ потеряла на войне 1460 солдат и 6 танков, - Генштаб
DAILY
Покровск, Курахово и новая угроза на Юге? Что происходит и чего ждать на фронте
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Покровск, Курахово и новая угроза на Юге? Что происходит и чего ждать на фронте