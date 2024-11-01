"Укрэнерго" сделало заявление о графиках отключений света

"Укрэнерго" пока еще не видит оснований для возвращения графиков отключения электроэнергии в Украине. Но понижение температуры воздуха действительно увеличит потребление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу " Укрэнерго ".

Как отметили в пресс-службе, сегодня некоторые СМИ распространили информацию о вероятном применении графиков почасовых отключений в Украине уже на следующей неделе.

"По состоянию на сегодняшний день, оснований для введения графиков ограничения потребления для населения нет", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, снижение температуры воздуха в начале следующей недели действительно прогнозируемо повлечет за собой рост уровня энергопотребления.

"Но пригодится ли при этом применение отключений (в частности, бытовых потребителей) – может спрогнозировать только НЭК "Укрэнерго", которая прогнозов по применению мер ограничения пока не предоставляла", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что "Укрэнерго", совместно с Министерством энергетики, областными военными администрациями и энергетическими компаниями, делает все возможное для того, чтобы предотвратить применение ограничений потребления.

"Просим граждан доверять только официальным источникам информации, а экспертов и должностных лиц энергетических компаний – воздержаться от комментариев, выходящих за пределы их компетенции", - добавили в "Укрэнерго".

Напомним, член наблюдательного совета "Центрэнерго" Владимир Величко заявил, что на следующей неделе синоптики прогнозируют ощутимое снижение температуры, что приведет к увеличению потребления электроэнергии. Он предположил, что в случае, если НЭК "Укрэнерго" не удастся выдержать баланс энергосистемы, будут применяться графики отключений света.

После этого в "Центрэнерго" заявили, что Величко выразил свое личное мнение и что определение графиков - это компетенция исключительно "Укрэнерго".