Украина и ЕС договорились увеличить импорт электроэнергии зимой
Украина и Европейский Союз договорились увеличить мощность импорта электроэнергии с 1 декабря. Это повысит устойчивость украинской энергосистемы в условиях возможных атак на энергетическую инфраструктуру со стороны России.
Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики.
!С 1 декабря максимальная мощность для импорта электрической энергии из стран ЕС будет увеличена с текущих 1,7 до 2,1 ГВт. Это повысит устойчивость украинской энергосистемы в условиях преступных российских обстрелов и разрушений инфраструктуры!, - заявил он.
Министр выразил благодарность европейским партнерам и еврокомиссару Кадри Симсон за поддержку Украины накануне зимнего сезона.
Решение об увеличении мощности импорта обсуждалось в сентябре во время встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Киеве.
Украина также будет иметь дополнительную возможность получить 250 МВт мощности из ЕС в режиме аварийной помощи.
В середине мая глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в интервью РБК-Украина сообщил, чтоимпорт электроэнергии из стран ЕС в Украину вырос и почти достиг физического максимума.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .