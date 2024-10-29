ua en ru
Вт, 29 октября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украина и ЕС договорились увеличить импорт электроэнергии зимой

Вторник 29 октября 2024 12:59
UA EN RU
Украина и ЕС договорились увеличить импорт электроэнергии зимой Фото: министр энергетики Украины Герман Галущенко (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Украина и Европейский Союз договорились увеличить мощность импорта электроэнергии с 1 декабря. Это повысит устойчивость украинской энергосистемы в условиях возможных атак на энергетическую инфраструктуру со стороны России.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики.

!С 1 декабря максимальная мощность для импорта электрической энергии из стран ЕС будет увеличена с текущих 1,7 до 2,1 ГВт. Это повысит устойчивость украинской энергосистемы в условиях преступных российских обстрелов и разрушений инфраструктуры!, - заявил он.

Министр выразил благодарность европейским партнерам и еврокомиссару Кадри Симсон за поддержку Украины накануне зимнего сезона.

Решение об увеличении мощности импорта обсуждалось в сентябре во время встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Киеве.

Украина также будет иметь дополнительную возможность получить 250 МВт мощности из ЕС в режиме аварийной помощи.

В середине мая глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в интервью РБК-Украина сообщил, чтоимпорт электроэнергии из стран ЕС в Украину вырос и почти достиг физического максимума.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Электроэнергия
NEWS
Жертвы, раненые и много разрушений. Что известно о ночной атаке на города Украины
Жертвы, раненые и много разрушений. Что известно о ночной атаке на города Украины
DAILY
Демограф Александр Гладун: Надо признать, что нас в стране после войны будет 30 миллионов
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Демограф Александр Гладун: Надо признать, что нас в стране после войны будет 30 миллионов