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Стало известно, когда в Киеве устранят проблемы с электроэнергией

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Киев, Пятница 28 октября 2022 17:10
Стало известно, когда в Киеве устранят проблемы с электроэнергией Фото: Стало известно, когда в Киеве устранят проблемы с электроэнергией (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Если не будет форс-мажорных обстоятельств, проблемы с электроэнергией в Киеве планируется устранить через две-три недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Киевского городского головы Виталия Кличко в эфире телеканала "Киев".

"В связи со значительным дефицитом электроэнергии - от 20 до 50 процентов - система энергообеспечения города работает в экстренном режиме. Следовательно, электроснабжение временно выключается во всех районах столицы", - заявил мэр.

По словам Кличко, если не будет форс-мажорных обстоятельств, специалисты "Укрэнерго" надеются в течение 2-3 недель устранить дефицит электроэнергии. Жителей столицы снова призвали сократить потребление электроэнергии, а бизнес отключить освещение вывесок на общепитах, торговле, рекламе.

"Риск большого блекаута, когда недостаток электроэнергии может привести к еще большим последствиям и еще более масштабному отключению, есть. Поэтому крайне важно экономить, чтобы этого не произошло", - добавил мэр.

В результате атаки россиян по энергетической инфраструктуре Киевской области, в регионе наблюдается резкое ухудшение ситуации с энергоснабжением.

Позже стало известно, что российские войска, применив иранские дроны-камикадзе "Shahed-136", совершили более шести атак на Киевскую область. Кроме того, в полиции показали фотографии обломков беспилотников, ударивших по одному из районов области.

Вчера почти миллион жителей Киева оказались без электричества.

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