Стало известно, когда в Киеве устранят проблемы с электроэнергией

Если не будет форс-мажорных обстоятельств, проблемы с электроэнергией в Киеве планируется устранить через две-три недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Киевского городского головы Виталия Кличко в эфире телеканала "Киев".

"В связи со значительным дефицитом электроэнергии - от 20 до 50 процентов - система энергообеспечения города работает в экстренном режиме. Следовательно, электроснабжение временно выключается во всех районах столицы", - заявил мэр.

По словам Кличко, если не будет форс-мажорных обстоятельств, специалисты "Укрэнерго" надеются в течение 2-3 недель устранить дефицит электроэнергии. Жителей столицы снова призвали сократить потребление электроэнергии, а бизнес отключить освещение вывесок на общепитах, торговле, рекламе.

"Риск большого блекаута, когда недостаток электроэнергии может привести к еще большим последствиям и еще более масштабному отключению, есть. Поэтому крайне важно экономить, чтобы этого не произошло", - добавил мэр.