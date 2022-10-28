Отключение света, Штайнмайер в Киеве и новое оружие для Украины: главное за неделю

В Киеве может пропадать свет на 6 часов после ракетных атак оккупантов на энергосистему. Союзники анонсировали передачу новых систем ПВО и дополнительного вооружения в ближайшее время. Президент Германии провел переговоры с Владимиром Зеленским в Киеве. Главу "Мотор Сичи" арестовали по подозрению в пособничестве РФ.

Вброс РФ о "грязной бомбе"

Информацию о якобы подготовке Украиной "грязной бомбы" начали разгонять в России 23 октября. Министр обороны Сергей Шойгу позвонил своим коллегам из стран НАТО, а также в Китай и Индию, чтобы предупредить о "подготовке провокации" украинской стороной. Такое поручение ему дал лично глава Кремля Путин.

Однако "предупреждения" Шойгу не убедили западные страны. США, Великобритания и Франция осудили Россию за попытку оклеветать Киев.

К тому же во время заседания Совбеза ООН РФ не смогла предоставить доказательств своим утверждениям, а опубликованные российским МИД фото оказались 12 летней давности и принадлежали Словенскому агентству по радиоактивным отходам.

Чтобы опровергнуть обвинения РФ, Украина официально пригласила экспертов МАГАТЭ проверить ядерные объекты, которые Россия выдает за места изготовления "грязной бомбы". Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что миссия посетит Украину на этой неделе.

Экономия света

Из-за ракетных ударов оккупантов по объектам энергосистемы в Украине ввели режим жесткой экономии электроэнергии с графиком веерных отключений до 4-х часов. В регионах минимизировали уличное освещение, сократили работу электротранспорта, ввели ограничения для промышленности и бизнеса, потребителей призвали не использовать электроприборы в пиковые часы.

Очередная атака российских военных 27 октября повредила магистральную сеть, в результате чего "Укрэнерго" сообщило о введении беспрецедентных ограничений. Так, отключение света в Киеве может достигать 6 часов.

Задержание президента "Мотор Сичи"

СБУ задержала президента авиационного предприятия "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева по делу о незаконных поставках товаров военного назначения для российской штурмовой авиации.

24 октября Богуслаеву избрали меру пресечения в виде содержания под стражей 60 дней без права внесения залога на время досудебного расследования. Его подозревают по статьям о коллаборационной деятельности и пособничестве государству-агрессору.

При этом у президента Украины допустили возможность передачи России директора "Мотор Сичи" в обмен на украинских военнопленных.

Экс-главу НБУ объявили в розыск

24 октября НАБУ объявило в розыск бывшего главу Национального банка Кирилла Шевченко из-за дела по растрате средств "Укргазбанка".

Сам Шевченко заявил, что находится на данный момент в Европе и заранее уведомил о своем местонахождении САП и НАБУ. Он подчеркнул, что уверен в своей правоте, а объявление в розыск является подтверждением заангажированности и политизированности следствия.

Военная помощь для Украины

Союзники продолжают передавать украинским воинам вооружение для борьбы с войсками страны-агрессора:

Германия передала 4 САУ Panzerhaubitze 2000, две РСЗО MARS II , боеприпасы для артиллерии, гранатометов;

, боеприпасы для артиллерии, гранатометов; немецкий канцлер Олаф Шольц подтвердил отправку в ближайшее время еще 3-х систем ПВО Iris-T;

2 системы ПВО NASAMS от США готовы к отправке в Украину. В Пентагоне сообщили, что их передадут в ноябре;

готовы к отправке в Украину. В Пентагоне сообщили, что их передадут в ноябре; США объявили о новом пакете помощи на 275 млн долларов. Он включает боеприпасы для HIMARS;

Он включает боеприпасы для HIMARS; Австралия анонсировала передачу Украине 30 БТР Bushmaster, и отправку инструкторов для обучения украинских военных в Британии.

Также активизировалось сотрудничество Украины и Израиля в оборонной сфере. Страны начали обмен данными разведки, в т.ч. по иранским дронам "шахедам".

При этом глава Израиля в ответ на запрос Украины о поставке ПВО заявил, что сделать это не позволяют ограничения. Для некоторого оружия нет экспортных версий, и в Иерусалиме опасаются попадания "определенных вещей" в руки врагов.

В Британии новый премьер

Риши Сунак 25 октября стал премьер-министром Великобритании и главой Консервативной партии после отставки Лиз Трасс. В новом правительстве Сунака свои должности сохранили министр обороны Бен Уоллес и глава МИД Джеймс Клеверли.

Новоназначенный британский премьер позвонил первому из зарубежных лидеров Владимиру Зеленскому и подтвердил дальнейшую помощь Украине в борьбе российской агрессией.

Штайнмайер посетил Украину

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер приехал в Украину 25 октября. Он посетил Черниговскую область и встретился в Киеве с Владимиром Зеленским. Лидеры стран обсудили послевоенное восстановление Украины и поставки вооружений.

Штайнмайер заверил в неизменной поддержке со стороны Германии и заявил, что война должна быть прекращена на условиях Украины. Поскольку несправедливый мир, который может заключить Путин, может вызвать только новую войну.

Обмен пленными

В результате очередного обмена пленными 26 октября домой вернулись 10 украинских военнослужащих. Среди освобожденных воинов один офицер и 9 рядовых. Старшему из них 55 лет, а самому младшему - 21 год.

Также российская сторона передала тело добровольца из США, погибшего 23 августа во время боев в Донецкой области. Он воевал в составе "Иностранного легиона".

Тайный визит директора ЦРУ

Руководитель американского разведывательного управления Уильям Бернс в начале октября приезжал в Украину с необъявленным визитом. По данным СМИ, поездка состоялась в момент, когда США все больше озабочены возможностью России применить ядерное оружие в войне против Украины.

Глава ЦРУ провел встречу с Владимиром Зеленским и подтвердил обязательство США оказывать поддержку Украине, а также продолжать обмен разведданными.

Выступление Путина

Глава РФ Владимир Путин сделал ряд заявлений о войне во время своего выступления 27 октября:

российский диктатор назвал главной задачей "специальной военной операции" в Украине якобы помощь людям Донбасса;

Путин связал войну с "тектоническими изменениям миропорядка", которые начались уже давно;

он в очередной раз обвинил Запад в "совершении госпереворота" в Украине в 2014 году, и по его мнению, у Януковича не было никаких шансов.

Кроме того, Путин заявил, что потери РФ в Украине якобы в 7-8 раз меньше потерь ВСУ. При этом он не уточнил, для чего в таком случае необходимо было объявлять мобилизацию.

Маск купил Twitter

Американский миллиардер купил социальную сеть Twitter за 44 млрд долларов. Илон Маск уложился в установленное время до 28 октября, чтобы не столкнуться с судебным разбирательством. Ранее руководство компании подало в суд из-за того, что бизнесмен хотел приостановить сделку.

Приобретение Twitter Маск объяснил тем, что хочет иметь цифровую платформу для обсуждения широкого спектра мнений.