Путин выдумал фантастические потери ВСУ: почти всегда 1 к 7 или 1 к 8

По данным российской стороны, соотношение человеческих потерь на войне в Украине якобы составляет 1 к 7 или 1 к 8. Причем в пользу оккупационных войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента России Владимира Путина на дискуссионном клубе "Валдай".

"Потери там местами, говорю об этом с сожалением, потери бывают 1 к 10, 1 к 8. Последнее время почти всегда 1 к 7 или 1 к 8. Людей не жалеют совсем. Разве истинные патриоты своей страны могут это допустить", - почеркнул он. При этом он не уточнил, почему при таком явном "превосходстве" в России была объявлена мобилизация еще 300 тысяч военнослужащих.