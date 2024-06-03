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Как будут действовать графики отключения света 4 июня: ответ "Укрэнерго"

Понедельник 03 июня 2024 18:53
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Как будут действовать графики отключения света 4 июня: ответ "Укрэнерго" Иллюстративное фото: в Украине графики отключения света 4 июня будут действовать целый день (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В Украине во вторник, 4 июня, отключение света по графику будет происходить в течение всего дня. Они будут действовать по всем областям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

Как сообщили в "Укрэнерго" прогнозируется, что на протяжении всех суток потребление электроэнергии будет выше установленных лимитов.

Кроме того, лимиты будут установлены для всех областей.

"Завтра, 4 июня, с 00:00 и в течение суток по всей территории Украины для каждой области будут действовать лимиты на потребление электроэнергии", - говорится в сообщении.

Как будут действовать графики отключения света 4 июня: ответ &quot;Укрэнерго&quot;

Отключение света в Украине

После ударов РФ по энергетике весной этого года ситуация с отключениями электроэнергии остается сложной. Из-за обстрелов было уничтожено более 80% генерации электроэнергии в Украине.

Поэтому энергетики были вынуждены ввести стабилизационные отключения света - они могут быть как графиковые, так и экстренные. Экстерн вводится в случае, если потребление электроэнергии выходит за пределы установленных на день лимитов.

Из-за значительного потребления электроэнергии в Хмельницком были вынуждены сократить количество троллейбусов на маршрутах.

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График отключения света Блэкаут Укрэнерго
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Как будут действовать графики отключения света 4 июня: ответ "Укрэнерго"
Как будут действовать графики отключения света 4 июня: ответ "Укрэнерго"
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