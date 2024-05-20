Отключение света – в чем разница между аварийными и почасовыми графиками

В Украине с 14 мая почти ежедневно начали применять отключения электроэнергии для промышленных предприятий и бытовых потребителях по аварийным графикам (ГАО). С 16 мая отключения начали проводить по графику почасовых отключений (ГПО).

Из-за сокращения потребления электроэнергии в результате потепления, в субботу 18 мая отключения сократились - их применяли лишь с 19.00 до 24.00 для промышленности, а в воскресенье, 19 мая отключений не было.

Чем ГАО отличается от ГПО

ГАО (график аварийных отключений) применяется в случае экстренной нехватки электроэнергии и отсутствия возможности покрыть дефицит другими путями, в частности, импортом, не прибегая к отключению потребителей.

“Если импорта не хватает, то диспетчеру ничего не остается, как отрезать потребление”, - сказал изданию собеседник из отрасли.

Согласно нормативным документам, первоначально отключаются промышленные предприятия. Но если ситуация не исправляется то диспетчерам приходится прибегать к экстренным мерам. В этом случае диспетчер дает команду всем облэнерго сократить потребление на определенный объем э/э. Облэнерго уже имеют списки потребителей 1 и 2 очередей для отключений, и выполняют команду для достижения баланса в системе. Отключения в такой ситуации происходят практически моментально без предупреждения.

ГПО (график почасовых отключений) применяют когда есть прогнозируемый дефицит на день или несколько дней. В этом случае, диспетчер заранее сообщает облэнерго лимиты потребления исходя из которых облэнерго составляют поочередный плановый график и публикуют его.