РФ атаковала 5 крупных энергетических подстанций этой ночью
Этой ночью Россия атаковала 10 областей Украины. Под ударом оказались пять крупных подстанций, погибли люди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение премьер-министра Украины Сергея Корецкого.
Какие объекты оказались под ударом
По словам Корецкого, российские войска ударили по пяти крупным энергетическим подстанциям. Они находятся в Полтавской, Днепропетровской, Винницкой и Кировоградской областях.
Из-за этих подстанций электроэнергия передается между регионами.
Враг снова бил по социальным объектам. В Харькове поврежден детский сад, а в Белозерке Херсонской области - больница.
Также разрушены и повреждены жилые дома в Донецкой, Николаевской, Харьковской, Херсонской, Полтавской и Киевской областях.
"К сожалению, два человека погибли в результате обстрела Ладыжина. Искренние соболезнования родным и близким погибших. Еще 9 человек пострадали в Харькове и Переяславе", - отметил премьер-министр.
Напомним, ночью и утром 10 ноября российские войска избивали по энергетике в восьми областях.
Из-за повреждений без света остались потребители в шести областях, а в части регионов до конца суток будут действовать ограничения.
Также РБК-Украина писала, что во вторник в части областей будут круглосуточно действовать графики отключений света.
Для промышленности это графики ограничения мощности, а для всех потребителей - почасовые отключения от двух до четырех очередей.