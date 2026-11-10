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РФ атаковала энергетику в восьми областях Украины: где нет света и действуют отключения

11:59 10.11.2026 Вт
1 мин
aimg Мария Науменко
РФ атаковала энергетику в восьми областях Украины: где нет света и действуют отключения Фото: энергетики ДТЭК восстанавливают поврежденное после российской атаки энергетическое оборудование (Getty Images)
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Российские войска ночью и утром 10 ноября били по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Повреждения привели к обесточениям в шести областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

Под ударами оказались энергетические объекты в восьми областях: Киевской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Винницкой, Черкасской и Кировоградской .

По состоянию на утро обесточивание было зафиксировано в Днепропетровской, Донецкой, Киевской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях .

Энергетики работают над восстановлением поврежденного оборудования. Аварийно-восстановительные работы продолжаются круглосуточно, однако их проводят с учетом ситуации безопасности.

Из-за последствий атак в части областей до конца суток будут действовать ограничения потребления электроэнергии. В частности:

  • для промышленных потребителей введены графики ограничения мощности;
  • для всех категорий потребителей будут действовать графики почасовых отключений объемом от двух до четырех очередей.

Кроме того, утром аварийные отключения применялись в Киевской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях.

Напомним, 9 ноября российские войска повредили важный энергообъект на Днепропетровщине. Из-за удара значительная часть Днепра и Каменского осталась без света, также были обесточены объекты критической инфраструктуры.

Кроме того, 10 ноября в Украине ввели почасовые отключения электроэнергии в объеме от двух до четырех очередей для всех категорий потребителей.

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