Отключения света начнутся раньше: энергетики изменили графики

Отключения света в Украине 23 июня начнутся раньше. Графики начнут действовать с 11:00.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.
Как отмечается, по указанию "Укрэнерго" графики будут действовать с 11:00 до 23:00.
Ранее "Укрэнерго" сообщало, что стабилизационные отключения света в Украине сегодня будут только вечером - с 19:00 до 23:00.
Энергетики объясняли, что ограничений будет меньше из-за снижения потребления в выходной день.
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"Укрэнерго" назвало причину изменения графиков отключений света. Отключать свет будут раньше из-за сложной ситуации в энергосистеме после массированных атак россиян на энергообъекты.
"Энергопитание объектов критической инфраструктуры, выполняющих функцию жизнеобеспечения населения, не ограничивается", - добавляют энергетики.
Отметим, что ситуация со светом в Украине сложна из-за постоянных атак врага. Оккупанты продолжают обстрелы украинских энергетических объектов. Так, вчера, 22 июня, россияне атаковали объекты в двух регионах.
Во Львовской области был пожар, а в Запорожской области два энергетика пострадали из-за атаки. Сегодня стало известно, что один из раненых энергетиков скончался в больнице.
Украинцев призывают готовиться к более сложной ситуации. В Минэнерго отмечают, что еще рано делать прогнозы на зиму.
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