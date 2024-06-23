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Отключения света начнутся раньше: энергетики изменили графики

Фото: в Украине сегодня начнут выключать свет раньше (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Отключения света в Украине 23 июня начнутся раньше. Графики начнут действовать с 11:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

Как отмечается, по указанию "Укрэнерго" графики будут действовать с 11:00 до 23:00.

Ранее "Укрэнерго" сообщало, что стабилизационные отключения света в Украине сегодня будут только вечером - с 19:00 до 23:00.

Энергетики объясняли, что ограничений будет меньше из-за снижения потребления в выходной день.

Обновлено

"Укрэнерго" назвало причину изменения графиков отключений света. Отключать свет будут раньше из-за сложной ситуации в энергосистеме после массированных атак россиян на энергообъекты.

"Энергопитание объектов критической инфраструктуры, выполняющих функцию жизнеобеспечения населения, не ограничивается", - добавляют энергетики.

Ситуация со светом в Украине

Отметим, что ситуация со светом в Украине сложна из-за постоянных атак врага. Оккупанты продолжают обстрелы украинских энергетических объектов. Так, вчера, 22 июня, россияне атаковали объекты в двух регионах.

Во Львовской области был пожар, а в Запорожской области два энергетика пострадали из-за атаки. Сегодня стало известно, что один из раненых энергетиков скончался в больнице.

Украинцев призывают готовиться к более сложной ситуации. В Минэнерго отмечают, что еще рано делать прогнозы на зиму.

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