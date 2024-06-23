Отключения света начнутся раньше: энергетики изменили графики

Ситуация со светом в Украине

Отметим, что ситуация со светом в Украине сложна из-за постоянных атак врага. Оккупанты продолжают обстрелы украинских энергетических объектов. Так, вчера, 22 июня, россияне атаковали объекты в двух регионах.

Во Львовской области был пожар, а в Запорожской области два энергетика пострадали из-за атаки. Сегодня стало известно, что один из раненых энергетиков скончался в больнице.

Украинцев призывают готовиться к более сложной ситуации. В Минэнерго отмечают, что еще рано делать прогнозы на зиму.

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