Удар по энергетике, пожары и пострадавшие: какие последствия воздушной атаки РФ по Украине
Российские оккупанты в ночь на 22 июня нанесли удар по территории Украины ракетами разных типов и дронами-камикадзе. Масштабная воздушная тревога в стране объявлялась дважды, а также стало известно о прилетах, в частности, во Львовской, Ивано-Франковской и Волынской областях.
Что известно о последствиях этой комбинированной воздушной атаки РФ - читайте в материале РБК-Украина.
Что известно об атаке
Сначала российские террористы вечером накануне запустили по Украине как минимум две группы ударных беспилотников типа "Шахед". Они вошли в воздушное пространство страны с южного направления, после чего часто меняли курс, маневрировали, двигались в сторону западных и центральных областей.
Позже стало известно о взлетах российской стратегической военной авиации - МиГ-31К и еще 4 бортов бомбардировщиков Ту-95МС. Они двигались в сторону Украины. Но угроза МиГ-31К была отменена, а в отношении "тушек" - осталась.
Около трех ночи в командовании Воздушных сил ВСУ сообщили о движении скоростных целей над Украиной в разные направления. Крылатые ракеты врага летели, в частности, в сторону Киева, Луцка, Умани, Стрыя, в Хмельницкую и Винницкую области. В разных регионах работали силы и средства ПВО.
Кроме того, в небе над Украиной фиксировались дроны-камикадзе противника. Добавим, что воздушная тревога из-за вражеской атаки была отменена только в 05:06.
Взрывы и последствия атак
- Около пяти утра в местных пабликах писали о взрывах во Львовской области, отдельной Стрыйском районе. Также сообщалось о проблемах со светом после вражеской ракетной атаки там.
Утром глава Львовской областной военной администрации (ОВА) Максим Козицкий рассказал, что врагом был нанесен ракетный удар по объекту критической энергетической инфраструктуры в регионе, и там произошел пожар, который уже ликвидируют пожарные.
По словам чиновника, информации о пострадавших на тот момент (полшестого утра) не поступало.
Следует заметить, что перед этим в мониторинговых группах писали о проблемах со светом после вражеской ракетной атаки в районе Стрыя Львовской области.
- Утром руководитель Волынской ОВА Юрий Погуляйко рассказал в своем Telergam о падении вражеских сбитых воздушных целей в области. Перед тем ночью СМИ писали о взрывах, которые были слышны в Луцке.
Как рассказал чиновник, на рассвете во время воздушной тревоги на территории области работала ПВО, и теперь идет ликвидация последствий падения обломков. Пострадавших нет.
- На Прикарпатье также длилась боевая работа по отражению воздушной атаки. Утром городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в своем Facebook рассказал, что в городе из-за вражеской атаки есть повреждения на двух улицах - речь идет об улицах Береговой и Карпатской.
Он также позже добавил, что были зафиксированы повреждения жилья и детского сада - там выбило окна. Также обошлось без жертв.
Городской голова обнародовал фото последствий вражеской атаки.
В ГСЧС рассказали, что в Ивано-Франковске из-за вражеского удара по учебному заведению произошел пожар. Спасатели отметили, что на месте удара образовался воронка 20 кв.м с ликвидированным очагом возгорания.
"Один из учебных корпусов частично разрушен, другие получили повреждения. Также поврежден легковой автомобиль", - передали чрезвычайники, и опубликовали фото последствий.
- В Министерстве энергетики Украины в сообщении утром уточнили, что во время нынешней воздушной атаки враг снова бил по энергетике. В ведомстве проинформировали, что на одном из них в результате обстрела пострадали два энергетика - они были госпитализированы.
Как рассказали в ведомстве, были атакованы объекты оператора системы передачи в южном и западном регионах.
"Также при обстреле отключалась воздушная линия электропередачи в восточном регионе, что привело к снижению нагрузки на генерирующем объекте", - проинформировали в министерстве.
Последствия уточняются и продолжается их ликвидация, добавили в Минэнерго.
Позже в Национальной энергетической компании "Укрэнерго" уточнили, что было повреждено оборудование на объектах во Львовской и Запорожской областях. В последней и пострадали двое энергетиков.
Чем россияне били по Украине
По данным местных администраций о вражеской комбинированной воздушной атаке, которые привел глава Общественного совета при Одесском ОВА Сергей Братчук, противник для нынешних ударов по Украине использовал:
- крылатые ракеты Х-101/55, запущенные с 4-х бортов российской стратавиации Ту-95 из района Саратовской области,
- вероятно крылатые ракеты Зм14 "Калибр", которые враг запускал из акватории Черного моря,
- вероятно управляемые ракеты авиационного типа, которые оккупанты запускали из акватории Азовского моря,
- ударные беспилотники типа "Шахед".
Под атакой находились Луцк, отдельные объекты Ивано-Франковской, Львовской, Киевской и Винницкой областей.
В материале использовались публикации из Telegram-каналов командования Воздушных сил ВСУ, руководителя Львовской ОВ Максима Козицкого, начальника Волынской ОВ Юрия Погуляйко, спикера Одесской ОВ Сергея Братчука, Facebook городского головы Ивано-Франковска Руслана Марцинкива, Telegram Минэнерго и Укрэнерго.
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