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Массированная атака РФ 22 июня: в больнице умер энергетик

Украина, Воскресенье 23 июня 2024 08:45
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Массированная атака РФ 22 июня: в больнице умер энергетик Фото: в больнице умер энергетик, получивший ранения во время атаки РФ 22 июня (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В больнице умер энергетик, получивший ранения во время атаки на энергообъект в Запорожском районе 22 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Ивана Федорова, "Укрэнерго".

"В больнице скончался энергетик, раненный накануне в результате ракетного удара россиян по энергетическому объекту в Запорожском районе", - написал Федоров.

Что известно о погибшем

22 июня российская ракета убила диспетчера подстанции, еще один получил ранения. В энергетику Денис Новиков пришел в 18 лет, последующие 20 лет работал на подстанции.

"Пройдя путь от слесаря ​​до диспетчера, Денис был профессиональным энергетиком. Умел и гайки крутить, и работой подстанции руководить", - рассказывают его коллеги. Они вспоминают Дениса как спокойного, отзывчивого, доброго человека, который никого не оставлял в беде.

Массированная атака РФ 22 июня: в больнице умер энергетик

Как отмечают в "Укрэнерго", у Дениса осталась семья: жена и 9-летний сын.

Обстрел РФ по Украине 22 июня

Российские войска массированно атаковали энергетику Украины в ночь на 22 июня. Это уже восьмой обстрел, нацеленный именно на энергоинфраструктуру.

Несмотря на результативную работу ПВО, во время которой были сбиты 25 целей из 29 (16 ракет разных типов и 13 дронов), были атакованы энергоообъекты в Запорожской и Львовской областях.

Подробнее о последствиях обстрела - в материале РБК-Украина.

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