Відключення світла почнуться раніше: енергетики змінили графіки

Ситуація зі світлом в Україні

Зазначимо, що ситуація зі світлом в Україні складна через постійні атаки ворога. Окупанти продовжують обстріли українських енергетичних об'єктів. Так, вчора, 22 червня, росіяни атакували об'єкти у двох регіонах.

У Львівській області була пожежа, а у Запорізькій області двоє енергетиків постраждали через атаку. Сьогодні стало відомо, що один з поранених енергетиків помер у лікарні.

Українців закликають готуватися до складнішої ситуації. У Міненерго наголошують, що ще зарано робити прогнози на зиму.

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