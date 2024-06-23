Відключення світла почнуться раніше: енергетики змінили графіки

Відключення світла в Україні 23 червня почнуться раніше. Графіки почнуть діяти з 11:00.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.
Як зазначається, за вказівкою "Укренерго" графіки діятимуть з 11:00 і до 23:00.
Раніше "Укренерго" повідомляло, що стабілізаційні відключення світла в Україні сьогодні будуть лише ввечері - з 19:00 до 23:00. Енергетики пояснювали, що обмежень буде менше через зниження споживання у вихідний день.
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"Укренерго" назвало причину змін графіків відключень світла. Відключати світло будуть раніше через складну ситуацію в енергосистемі після масованих атак росіян на енергооб’єкти.
"Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежується", - додають енергетики.
Зазначимо, що ситуація зі світлом в Україні складна через постійні атаки ворога. Окупанти продовжують обстріли українських енергетичних об'єктів. Так, вчора, 22 червня, росіяни атакували об'єкти у двох регіонах.
У Львівській області була пожежа, а у Запорізькій області двоє енергетиків постраждали через атаку. Сьогодні стало відомо, що один з поранених енергетиків помер у лікарні.
Українців закликають готуватися до складнішої ситуації. У Міненерго наголошують, що ще зарано робити прогнози на зиму.
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