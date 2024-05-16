Отключение света может продолжаться до начала осени, - "Укрэнерго"

"Если говорить об начавшихся сутки назад ограничениях, то в этих условиях нам придется жить, по моим оценкам, до августа. В августе-сентябре ожидаю незначительное улучшение в силу разного набора факторов", - сказал Бойко.

Он отметил, что в этот период атомная генерация будет выходить из активной фазы ремонтов. В то же время в энергосистеме еще будет присутствовать большое количество солнечной генерации. Также снизится нагрузка на энергосистему в результате все еще теплой, но уже не жаркой погоды.

"Если говорить о май, то эти ограничения могли начаться чуть позже, если бы не столь холодная погода", - сообщил Бойко.

В то же время он пояснил, что, несмотря на активный импорт электроэнергии со снижением температуры потребители начали активно использовать обогревательные приборы и в энергосистеме образовался дефицит.

"С целью удержания энергосистемы в сбалансированном состоянии и недопущения аварий диспетчеры были вынуждены прибегать к экстраординарным мерам и применять отключения потребителей", - отметил Бойко.

Он предупредил, что зима будет "неотвратимо тяжелой" и избежать дефицита в энергосистеме зимой не удастся даже в теплую погоду, отметив, что шансов на восстановление уничтоженной за два месяца генерации в полном объеме нет.