Відключення світла можуть тривати до початку осені, - "Укренерго"

"Якщо говорити про обмеження, що розпочалися добу тому, то в цих умовах нам доведеться жити, за моїми оцінками, до серпня. У серпні-вересні очікую незначне покращення в силу різного набору факторів", - сказав Бойко.

Він зауважив, що у цей період атомна генерація виходитиме з активної фази ремонтів. Водночас в енергосистемі ще буде присутня велика кількість сонячної генерації. Також знизиться навантаження на енергосистему внаслідок все ще теплої, але вже не спекотної погоди.

"Якщо говорити про травень, то ці обмеження могли розпочатися трохи пізніше, якби не така холодна погода", - повідомив Бойко.

Водночас він пояснив, що попри активний імпорт електроенергії зі зниженням температури споживачі почали активно використовувати обігрівальні прилади й в енергосистемі утворився дефіцит.

"З метою втримання енергосистеми у збалансованому стані й недопущення аварій диспетчери були вимушені вдаватися до екстраординарних заходів і застосовувати вимкнення споживачів", - зауважив Бойко.

Він попередив, що зима буде "невідворотньо важкою" і уникнути дефіциту в енергосистемі взимку не вдасться навіть за теплої погоди, зауваживши, що шансів на відновлення знищеної за два місяці генерації у повному обсязі немає.