Во всех областях Украины ввели графики аварийных отключений света
Во всех украинских областях сегодня, 14 мая, вечером ввели графики аварийных отключений света.
Более детально об отключениях в регионах Украины - в материале РБК-Украина ниже.
При подготовке использовались публикации: "Львовоблэнерго", "Сумыоблэнерго", "Прикарпатьеоблэнерго","Волыньоблэнерго", "Винницаоблэнерго", "Полтаваоблэнерго", "Укрэнерго".
Что пишет "Укрэнерго"
В "Укрэнерго" подчеркнули, что сегодня, 14 мая, с 21:00 до 24:00 во всех областях Украины были введены графики отключений света.
"Причина - значительный дефицит электроэнергии в системе в результате российских обстрелов и роста потребления из-за похолодания", - сказано в сообщени.
При этом в компании уточнили, что завтра, 15 мая, графики для промышленности будут действовать на протяжении всех суток.
Львовская область
Как отметили во "Львовоблэнерго", график ввели по распоряжению "Укрэнерго". Причиной является дефицит мощности в результате российских ударов.
Более детальной информации в компании не раскрыли.
Информацию подтвердил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.
Сумская область
В "Сумыоблэнерго" написали, что на территории Сумской области действуют графики аварийных отключений, сейчас электроэнергии нет у потребителей первой очереди.
Проверить свою очередь отключений можно по ссылке.
Ивано-Франковская область
В "Прикарпатьеоблэнерго" также отметили, что в Ивано-Франковской области действуют графики аварийных отключений из-за роста дефицита в энергосистеме.
Но отключения ввели только для первой и второй очереди.
Узнать очереди графиков аварийных отключений в регионе можно по ссылке.
Волынская область
"Волыньоблэнерго" пишет о графиках для первой очереди и второй очереди. Спрогнозировать сроки отключений пока невозможно.
Винницкая область
"Винницаоблэнерго" сообщает, что графики отключений света ввели для 1 очереди. Уже обесточено Немиров, Тульчин, Сутиски и Гнивань.
Полтавская область
В "Полтаваоблэнерго" пишут о том, что в области применили график аварийных отключений для первой и второй очередей.
Удары россиян по энергетике
Стоит заметить, что российские оккупанты уже несколько месяцев усиленно бьют по энергетическим объектам Украины. Последние обстрелы уже значительно повредили энергетическую систему страны.
Как рассказал еще в начале апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, в результате атак уничтожено около 80% теплогенерации в Украине.
В частности, в ходе одного из ударов россияне разрушили Трипольскую ТЭС. Более детально об этом в материале РБК-Украина (проект Styler).
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