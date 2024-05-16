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Отключение света может продолжаться до начала осени, - "Укрэнерго"

Украина, Четверг 16 мая 2024 14:48
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Отключение света может продолжаться до начала осени, - "Укрэнерго" Фото: советник премьер-министра Украины, член наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" Юрий Бойко (ua.energy)
Автор: Ярослава Борзова

Отключения потребителей электроэнергии могут продолжаться до августа-сентября. Дефицит в энергосистеме зимой будет наблюдаться даже при высоких температурах.

Об этом заявил советник премьер-министра Украины, член наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" Юрий Бойко на брифинге, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию Ukraine Media Center.

"Если говорить об начавшихся сутки назад ограничениях, то в этих условиях нам придется жить, по моим оценкам, до августа. В августе-сентябре ожидаю незначительное улучшение в силу разного набора факторов", - сказал Бойко.

Он отметил, что в этот период атомная генерация будет выходить из активной фазы ремонтов. В то же время в энергосистеме еще будет присутствовать большое количество солнечной генерации. Также снизится нагрузка на энергосистему в результате все еще теплой, но уже не жаркой погоды.

"Если говорить о май, то эти ограничения могли начаться чуть позже, если бы не столь холодная погода", - сообщил Бойко.

В то же время он пояснил, что, несмотря на активный импорт электроэнергии со снижением температуры потребители начали активно использовать обогревательные приборы и в энергосистеме образовался дефицит.

"С целью удержания энергосистемы в сбалансированном состоянии и недопущения аварий диспетчеры были вынуждены прибегать к экстраординарным мерам и применять отключения потребителей", - отметил Бойко.

Он предупредил, что зима будет "неотвратимо тяжелой" и избежать дефицита в энергосистеме зимой не удастся даже в теплую погоду, отметив, что шансов на восстановление уничтоженной за два месяца генерации в полном объеме нет.

Энергетическая ситуация в Украине

Следует отметить, что сегодня, 16 мая, графики аварийных отключений света были введены во всех областях Украины. Также в отдельных регионах страны происходят экстренные отключения.

Следует заметить, что данная ситуация сложилась на фоне многочисленных массивных атак армией РФ энергетической инфраструктуры Украины.

Подробно об отключении электроэнергии в Украине - читайте в нашем материале.

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Укрэнерго блекаут енергетики Отключения света
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