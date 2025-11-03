RU

Курс доллара Экономика Авто Tech

Отключения света до 3 часов: появились графики для Киева на 4 ноября

Иллюстративное фото: в Киеве планируют отключать свет (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Киеве завтра, 4 ноября, планируют отключать свет по графикам. Ограничения будут действовать только для четырех очередей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Telegram.

По данным компании, завтра свет отключать планируют следующим образом:

  • 1.1 очередь - света не будет с 17:00 до 20:00;
  • 1.2 очередь - света не будет с 08:00 до 11:00;
  • 2.1 очередь - свет будет весь день;
  • 2.2 очередь - свет будет весь день;
  • 3.1 очередь - света не будет с 19:30 до 22:00;
  • 3.2 очередь - свет будет весь день;
  • 4.1 очередь - свет будет весь день;
  • 4.2 очередь - свет будет весь день;
  • 5.1 очередь - свет будет весь день;
  • 5.2 очередь - свет будет весь день;
  • 6.1 очередь - свет будет весь день;
  • 6.2 очередь - света не будет с 15:00 до 17:00. 

Отключения света в Украине

Напомним, ранее "Укрэнерго" предупреждало о том, что графики отключений света в отдельных регионах Украины будут действовать с 08:00 до 11:00 и с 15:00 до 22:00.

При этом графики будут объемом от 0,5 очереди до 1,5 очереди.

Стоит заметить, что ситуация с электроэнергией в Украине остается сложной из-за постоянных российских ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

Как рассказали источники РБК-Украина, главная цель таких атак российских оккупантов - вызвать недовольство у рядовых украинцев. Россияне рассчитывают, что граждане Украины начнут требовать мира любой ценой.

Но Украина отвечает на такие атаки. В частности, на прошлой неделе Военно-морские силы ВСУ нанесли удары по двум энергетическим объектам россиян ракетами "Нептун". Целями стали Орловская ТЭЦ и подстанция "Новобрянская". Эти объекты снабжают электричеством военные заводы РФ.

