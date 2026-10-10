Южная Борщаговка в Киеве осталась без света после атаки РФ
В Киеве из-за российской атаки 10 октября произошло аварийное отключение электроэнергии на Южной Борщаговке. Энергетики уже работают над восстановлением света.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.
В компании сообщили об аварийном обесточении на Южной Борщаговке. Специалисты уже работают над ликвидацией последствий атаки и восстановлением подачи электроэнергии в дома.
В ДТЭК не уточнили, сколько домов осталось без света и когда планируют завершить работы.
Энергетики продолжают работать над восстановлением электроснабжения.
Аварийные отключения в Киевской области
Аварийные отключения также фиксируют в Бучанском районе Киевской области из-за атаки на энергетические объекты.
Специалисты работают над тем, чтобы как можно скорее вернуть свет потребителям.
Напомним, 10 октября в нескольких областях Украиныввели графики почасовых отключений электроэнергии из-за последствий российских обстрелов.
Ограничения касаются и Киева. По команде "Укрэнерго" в столице используют графики отключений. Графики также работают в Киевской области.