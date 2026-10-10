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Главная » Бизнес » Энергетика

Южная Борщаговка в Киеве осталась без света после атаки РФ

13:01 10.10.2026 Сб
1 мин
aimg Мария Науменко
Южная Борщаговка в Киеве осталась без света после атаки РФ Фото: женщина подключает генератор (Getty Images)
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В Киеве из-за российской атаки 10 октября произошло аварийное отключение электроэнергии на Южной Борщаговке. Энергетики уже работают над восстановлением света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

В компании сообщили об аварийном обесточении на Южной Борщаговке. Специалисты уже работают над ликвидацией последствий атаки и восстановлением подачи электроэнергии в дома.

В ДТЭК не уточнили, сколько домов осталось без света и когда планируют завершить работы.

Энергетики продолжают работать над восстановлением электроснабжения.

Аварийные отключения в Киевской области

Аварийные отключения также фиксируют в Бучанском районе Киевской области из-за атаки на энергетические объекты.

Специалисты работают над тем, чтобы как можно скорее вернуть свет потребителям.

Напомним, 10 октября в нескольких областях Украиныввели графики почасовых отключений электроэнергии из-за последствий российских обстрелов.

Ограничения касаются и Киева. По команде "Укрэнерго" в столице используют графики отключений. Графики также работают в Киевской области.

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