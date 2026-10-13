В Киеве изменили правила отключения света: очередей по графикам больше нет
В Киеве больше нет обычного разделения на группы и очереди отключений света. Из-за сложной ситуации в энергосистеме для каждого дома введено персональное расписание, которое зависит от конкретного адреса и схем питания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.
"Из-за сложной ситуации в энергосистеме по команде НЭК "Укрэнерго" в Киеве применяют стабилизационные отключения по индивидуальным графикам. Привычного распределения на очереди и подочереди в столице больше нет", - говорится в сообщении.
Как отмечается, каждый адрес имеет собственный персональный график, а проверить его можно в официальных сервисах ДТЭК "Киевские электросети" и в приложении "Киев Цифровой".
Персональный график для каждого адреса
Индивидуальные графики рассчитываются отдельно для каждого здания, поэтому даже в соседних домах периоды отсутствия света могут отличаться из-за технических особенностей сети.
Чтобы узнать точное расписание, ориентируйтесь исключительно на название улицы и номер вашего дома.
Почему расписание отключений может изменяться в течение дня
Введенный график является ориентиром на сутки, однако ситуация в энергосистеме остается динамичной. Продолжительность ограничений может корректироваться в зависимости от нескольких факторов:
- новых команд НЭК "Укрэнерго";
- последствий вражеских атак на энергоинфраструктуру;
- повреждения сетей и технических аварий.
При возникновении критического дефицита в сети возможно применение экстренных отключений. Энергетики призывают киевлян регулярно проверять актуальность информации по своему адресу.
Где проверить свое расписание
Получить актуальную информацию об отключении можно на:
- Официальном сайте "ДТЭК Киевские электросети";
- Приложении "Киев Цифровой";
- Чат-ботах компании в Telegram и Viber.
Как правильно включать приборы после возвращения света
Чтобы избежать высокой пиковой нагрузки и предотвратить локальные аварии в доме, соблюдайте правила:
- Подождите 20-30 минут после включения электроэнергии перед использованием мощной техники;
- Включайте энергоемкие приборы поочередно - не запускайте одновременно бойлеры, обогреватели, стиральные машины и электроплиты.