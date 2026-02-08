Отключение Starlink изменило ситуацию на фронте, – ВСУ

Проблемы со связью резко осложнили управление подразделениями армии РФ на ряде направлений фронта. Потеря устойчивого канала координации повлияла на тактику, которая ранее позволяла противнику действовать малыми мобильными группами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Группировки Объединенных сил Вооруженных сил Украины.
После отключения терминалов Starlink у российских войск возникли серьезные сложности с управлением подразделениями на поле боя. В первую очередь это затронуло использование беспилотников для поддержки малых штурмовых групп.
Без стабильной связи исчезла возможность координировать действия в режиме реального времени, что ранее было ключевым элементом наступательной тактики.
Как отмечается, отключение спутниковой связи в сочетании со сложными погодными условиями фактически парализовало отработанные схемы противника.
Малые группы, действовавшие под прикрытием дронов, лишились постоянного контроля и корректировки. В результате эффективность таких подразделений резко снизилась, а сами операции стали фрагментарными и несогласованными.
На Купянском направлении зафиксировано появление изолированных групп, которые сосредоточены не на продвижении, а на собственном выживании. В районе Волчанска и на приграничных участках предпринимаются попытки атак без полноценного системного управления.
"На Купянском направлении – изолированные группы, которые борются не за наступление, а за выживание. Волчанск и приграничья – попытки лезть без системного управления", – говорится в сообщении.
Также отмечается, что российские силы продолжают оказывать давление вдоль северной границы, однако без существенных прорывов и стратегических изменений.
Потеря устойчивой связи ограничивает возможности для координации и снижает общий темп боевых действий.
Напоминаем, что ограничение доступа к Starlink может привести к снижению интенсивности ударов РФ по украинской логистике, прежде всего на Покровском направлении, где российские подразделения активно применяли спутниковую связь для координации и наведения беспилотников.
Отметим, что в российских войсках наблюдаются массовые сбои в работе терминалов Starlink, что привело к дезорганизации управления подразделениями и спровоцировало инциденты с поражением собственных сил.