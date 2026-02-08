Отключение Starlink изменило ситуацию на фронте, – ВСУ

После отключения терминалов Starlink у российских войск возникли серьезные сложности с управлением подразделениями на поле боя. В первую очередь это затронуло использование беспилотников для поддержки малых штурмовых групп.

Без стабильной связи исчезла возможность координировать действия в режиме реального времени, что ранее было ключевым элементом наступательной тактики.

БПЛА без управления и фактор погоды

Как отмечается, отключение спутниковой связи в сочетании со сложными погодными условиями фактически парализовало отработанные схемы противника.

Малые группы, действовавшие под прикрытием дронов, лишились постоянного контроля и корректировки. В результате эффективность таких подразделений резко снизилась, а сами операции стали фрагментарными и несогласованными.

Ситуация на отдельных направлениях

На Купянском направлении зафиксировано появление изолированных групп, которые сосредоточены не на продвижении, а на собственном выживании. В районе Волчанска и на приграничных участках предпринимаются попытки атак без полноценного системного управления.

Давление без результата

Также отмечается, что российские силы продолжают оказывать давление вдоль северной границы, однако без существенных прорывов и стратегических изменений.

Потеря устойчивой связи ограничивает возможности для координации и снижает общий темп боевых действий.