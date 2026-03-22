Отключения возвращаются: в какие часы в Украине 23 марта не будет света

В понедельник, 23 марта, во всех областях Украины будут действовать графики отключений света. Кроме того, будут применяться графики ограничения мощности для промышленных потребителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрэнерго" в Telegram.
Завтра почасовые отключения для бытовых потребителей будут действовать с 17:00 до 22:00. В этот промежуток времени будут действовать и графики ограничения мощности для промышленных потребителей.
Причиной продолжения действия ограничений являются последствия массированных комбинированных атак российских оккупантов энергетических объектов Украины.
"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - сказано в заявлении.
"Укрэнерго" также призвало всех украинцев экономно пользоваться электроэнергией, когда она появляется по графику.
Напомним, начиная с осени 2025 года РФ возобновила регулярные атаки на энергетику Украины. Более интенсивные обстрелы начались зимой, во время аномальных морозов. Тогда в результате этих событий города около суток, а некоторые и дольше, оставались без света, воды и тепла.
Отметим, недавно в Украине снова начали чаще отключать электроэнергию. Причиной этого стали повреждения россиянами объектов, необходимых для передачи электроэнергии.
В частности, утром 21 марта весь Чернигов и даже большая часть области остались без света, поскольку россияне нанесли удар по энергетической инфраструктуре региона.
РБК-Украина ранее писало, что, согласно прогнозам экспертов, стабилизация энергосистемы возможна уже в апреле. Тогда нагрузка на сети упадет вследствие повышения температуры и завершения отопительного сезона.