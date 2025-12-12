Отключения будут во всех областях: в "Укрэнерго" определились с графиками на 13 декабря

В Украине 13 декабря в течение всех суток продолжится действие графиков отключения электроэнергии. Будут действовать как почасовые графики, так и графики ограничения мощности для промышленности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрэнерго" в Telegram.
Как сказано в сообщении, во всех регионах Украины 13 декабря будут применяться графики почасовых отключений электроэнергии для бытовых потребителей. Параллельно будут применяться графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.
В компании отметили, что причины ограничений - последствия массированных ракетно-дронных терактов РФ против энергетической инфраструктуры Украины. При этом в "Укрэнерго" уже несколько дней не публикуют количество очередей, которые будут одновременно задействованы во время отключений.
"Внимание! Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу - узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - добавили в компании.
Отметим, премьер-министр Юлия Свириденко недавно сообщила, что в Украине по состоянию на сейчас по всей стране действуют три очереди графиков почасовых отключений электроэнергии. Такая ситуация будет сохраняться длительное время. По ее словам, правительство работает над тем, чтобы сократить отключения.
Как рассказали РБК-Украина источники, сейчас ведется работа по сокращению продолжительности отключений, но сокращать их будут за счет сокращения количества объектов критической инфраструктуры. Соответственно, будут отключать не только объекты, но и всех остальных абонентов, которые находятся на их линии.
РБК-Украина ранее писало, что до конца недели в большинстве областей отключения будут касаться трех очередей потребителей. В результате украинцы в течение суток будут без электричества до 12 часов.