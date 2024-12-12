Без отключений света: в ряде областей Украины отменили графики

В частности, отменены графики:

во Львовской области ,

в Ивано-Франковской области

в Закарпатской области,

в Волынской области.

"НЭК "Укрэнерго" уменьшило объем ограничения на территории области согласно графику почасового отключения на 12 декабря. Отменено отключение для всех очередей с 07:00 до получения отдельного распоряжения", - говорится в сообщении "Волыньоблэнерго".

В этих областях графики не действовали и 10 и 11 декабря.

Графики на 12 декабря

"Укрэнерго" сообщило, что 12 декабря будут действовать графики отключения света.

Время применения и объем ограничений будут следующими:

07:00 – 08:00 – одна очередь отключений;

08:00 – 19:00 – две очереди отключений;

19:00 – 22:00 – одна очередь отключений.

А для промышленности и бизнеса применение графиков ограничения мощности будет с 07:00 до 22:00.

Графики отключений

Напомним, "Укрэнерго" ввело графики отключений света в Украине 18 ноября после массированной атаки на Украину.

Как отметили в "Укрэнерго", графики отключений света, введенные в ноябре после массированных ракетных обстрелов, постепенно сокращаются.