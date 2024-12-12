Без отключений света: в ряде областей Украины отменили графики

В нескольких западных областях Украины отменили графики отключений света на 12 декабря, введенные после ракетных атак по Украине в ноябре. Это сделано по указанию "Укрэнерго".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайты облэнерго.
В частности, отменены графики:
"НЭК "Укрэнерго" уменьшило объем ограничения на территории области согласно графику почасового отключения на 12 декабря. Отменено отключение для всех очередей с 07:00 до получения отдельного распоряжения", - говорится в сообщении "Волыньоблэнерго".
В этих областях графики не действовали и 10 и 11 декабря.
"Укрэнерго" сообщило, что 12 декабря будут действовать графики отключения света.
Время применения и объем ограничений будут следующими:
А для промышленности и бизнеса применение графиков ограничения мощности будет с 07:00 до 22:00.
Напомним, "Укрэнерго" ввело графики отключений света в Украине 18 ноября после массированной атаки на Украину.
Как отметили в "Укрэнерго", графики отключений света, введенные в ноябре после массированных ракетных обстрелов, постепенно сокращаются.
В Минэнерго заявили, что перерывы между очередями при отключениях должны быть не менее двух часов . А их продолжительность – не больше шести.