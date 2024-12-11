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По одной и две очереди: стало известно, как будут выключать свет 12 декабря

Среда 11 декабря 2024 17:33
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По одной и две очереди: стало известно, как будут выключать свет 12 декабря Иллюстративное фото: украинцам рассказали, как будут выключать свет 12 декабря (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В Украине в четверг, 12 декабря, все еще будут действовать графики отключения электроэнергии. Свет будут выключать у одной очереди и двух очередей одновременно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

Завтра, 11 декабря, время применения и объем ограничений для бытовых потребителей будут такими:

  • 07:00 - 08:00 - одна очередь отключений;
  • 08:00 - 19:00 - две очереди отключений;
  • 19:00 - 22:00 - одна очередь отключений.

А вот для промышленности и бизнеса применение графиков ограничения мощности будет с 07:00 до 22:00.

Как напомнили в "Укрэнерго", причина временного введения ограничений – повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 28 ноября.

Известно, что аварийно-восстановительные работы все еще продолжаются. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование.

Подробно о том, как долго будут длиться жесткие графики отключений в Украине – читайте в материале РБК-Украина.

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