По одной и две очереди: стало известно, как будут выключать свет 12 декабря
В Украине в четверг, 12 декабря, все еще будут действовать графики отключения электроэнергии. Свет будут выключать у одной очереди и двух очередей одновременно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".
Завтра, 11 декабря, время применения и объем ограничений для бытовых потребителей будут такими:
- 07:00 - 08:00 - одна очередь отключений;
- 08:00 - 19:00 - две очереди отключений;
- 19:00 - 22:00 - одна очередь отключений.
А вот для промышленности и бизнеса применение графиков ограничения мощности будет с 07:00 до 22:00.
Как напомнили в "Укрэнерго", причина временного введения ограничений – повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 28 ноября.
Известно, что аварийно-восстановительные работы все еще продолжаются. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование.
Подробно о том, как долго будут длиться жесткие графики отключений в Украине – читайте в материале РБК-Украина.
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