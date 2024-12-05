Графики отключений сокращаются: в Минэнерго разъяснили ситуацию со светом
Графики отключений света, введенные в ноябре после массированных ракетных обстрелов, постепенно сокращаются. В Украине проводятся ремонты.
Об этом заявил заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.
По его словам, графики отключений света позволили улучшить ситуацию в энергосистеме Украины.
"По результату эффективных и постоянных ремонтов, которые сейчас проходят, мы видим, что графики постепенно сокращаются", - сказал Колесник.
В то же время, он заявил, что остается постоянный риск обстрелов объектов энергетической инфраструктуры.
Графики отключения света
Напомним, Украина прошла сентябрь и октябрь без графиков отключения света. Свет начали отключать после массированной атаки 17 ноября. Также враг атаковал Украину 28 ноября.
"Укрэнерго" готовится к нескольким вариантам. Худший сценарий предполагает продолжение массированных обстрелов инфраструктуры, передаточной сети, объектов генерации. В таком случае свет будут отключать до 8 часов в сутки.
Ситуация в энергетическом секторе Украины остается сложной из-за значительных разрушений как генерирующих, так и передающих мощностей.
Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, "прохождение зимы зависит прежде всего от интенсивности российских атак на нашу энергосистему".