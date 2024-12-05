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Графики отключений сокращаются: в Минэнерго разъяснили ситуацию со светом

Украина, Четверг 05 декабря 2024 11:41
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Графики отключений сокращаются: в Минэнерго разъяснили ситуацию со светом Фото: Графики отключений света в Украине сокращаются (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Графики отключений света, введенные в ноябре после массированных ракетных обстрелов, постепенно сокращаются. В Украине проводятся ремонты.

Об этом заявил заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

По его словам, графики отключений света позволили улучшить ситуацию в энергосистеме Украины.

"По результату эффективных и постоянных ремонтов, которые сейчас проходят, мы видим, что графики постепенно сокращаются", - сказал Колесник.

В то же время, он заявил, что остается постоянный риск обстрелов объектов энергетической инфраструктуры.

Графики отключения света

Напомним, Украина прошла сентябрь и октябрь без графиков отключения света. Свет начали отключать после массированной атаки 17 ноября. Также враг атаковал Украину 28 ноября.

"Укрэнерго" готовится к нескольким вариантам. Худший сценарий предполагает продолжение массированных обстрелов инфраструктуры, передаточной сети, объектов генерации. В таком случае свет будут отключать до 8 часов в сутки.

Ситуация в энергетическом секторе Украины остается сложной из-за значительных разрушений как генерирующих, так и передающих мощностей.

Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, "прохождение зимы зависит прежде всего от интенсивности российских атак на нашу энергосистему".

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Укрэнерго Графики отключения света
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