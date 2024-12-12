Без відключень світла: у низці областей України скасували графіки

Зокрема скасовано графіки:

у Львівській області,

в Івано-Франківській області,

у Закарпатській області,

у Волинській області.

"НЕК «Укренерго» зменшило обсяг обмеження на території області згідно графіку погодинного відключення на 12 грудня. Скасовано відключення для усіх черг з 07:00 до отримання окремого розпорядження", - йдеться в повідомленні "Волиньобленерго".

У цих областях графіки не діяли і 10 та 11 грудня.

Графіки на 12 грудня

"Укренерго" повідомило, що 12 грудня діятимуть графіки відключення світла.

Час застосування та обсяг обмежень будуть наступними:

07:00 – 08:00 - одна черга відключень;

08:00 – 19:00 - дві черги відключень;

19:00 – 22:00 - одна черга відключень.

А для промисловості та бізнесу застосування графіків обмеження потужності буде з 07:00 до 22:00.

Графіки відключень

Нагадаємо, "Укренерго" запровадило графіки відключень світла в Україні 18 листопада після масованої атаки на Україну.

Як зазначили в "Укренерго", графіки відключень світла, запроваджені у листопаді після масованих ракетних обстрілів, поступово скорочуються.