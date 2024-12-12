Без відключень світла: у низці областей України скасували графіки

У декількох західних областях України скасували графіки відключень світла на 12 грудня, запроваджені після ракетних атак по Україні у листопаді. Це зроблено за вказівкою "Укренерго".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайти обленерго.
Зокрема скасовано графіки:
"НЕК «Укренерго» зменшило обсяг обмеження на території області згідно графіку погодинного відключення на 12 грудня. Скасовано відключення для усіх черг з 07:00 до отримання окремого розпорядження", - йдеться в повідомленні "Волиньобленерго".
У цих областях графіки не діяли і 10 та 11 грудня.
"Укренерго" повідомило, що 12 грудня діятимуть графіки відключення світла.
Час застосування та обсяг обмежень будуть наступними:
А для промисловості та бізнесу застосування графіків обмеження потужності буде з 07:00 до 22:00.
Нагадаємо, "Укренерго" запровадило графіки відключень світла в Україні 18 листопада після масованої атаки на Україну.
Як зазначили в "Укренерго", графіки відключень світла, запроваджені у листопаді після масованих ракетних обстрілів, поступово скорочуються.
В Міненерго заявили, що перерви між чергами при відключеннях повинні бути не менше двох годин. А їх тривалість - не більше шести.