В Минэнерго заявили, что перерывы между очередями должны быть не менее 2 часов

В Минэнерго считают, что перерывы между очередями при отключениях должны быть не менее двух часов. А их продолжительность - не более шести.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра энергетики Украины Николая Колесника в эфире телемарафона.

По его словам, предусмотрено, что каждый облэнерго должен четко разрабатывать в соответствии с инструкциями графики в регионе, а госэнергонадзор будет следить за соблюдением этих графиков.

"Для примера - это вопрос равенства применения очередей, это вопрос для того, чтобы перерывы между очередями были не менее 2 часов. Это потенциально достаточно, чтобы граждане могли сделать все необходимые бытовые вещи. Также, чтобы графики длились не более 6 часов", - отметил Колесник.

Таким образом, как констатировал он, Минэнерго пытается и максимально унифицировать подход, и сбалансировать потребности как граждан, так и необходимость функционирования энергосистемы.