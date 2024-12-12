ua en ru
Чт, 12 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Без отключений света: в ряде областей Украины отменили графики

Украина, Четверг 12 декабря 2024 09:30
UA EN RU
Без отключений света: в ряде областей Украины отменили графики Фото: Графики отключений света не действуют 12 декабря в ряде областей (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

В нескольких западных областях Украины отменили графики отключений света на 12 декабря, введенные после ракетных атак по Украине в ноябре. Это сделано по указанию "Укрэнерго".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайты облэнерго.

В частности, отменены графики:

"НЭК "Укрэнерго" уменьшило объем ограничения на территории области согласно графику почасового отключения на 12 декабря. Отменено отключение для всех очередей с 07:00 до получения отдельного распоряжения", - говорится в сообщении "Волыньоблэнерго".

В этих областях графики не действовали и 10 и 11 декабря.

Графики на 12 декабря

"Укрэнерго" сообщило, что 12 декабря будут действовать графики отключения света.

Время применения и объем ограничений будут следующими:

  • 07:00 – 08:00 – одна очередь отключений;
  • 08:00 – 19:00 – две очереди отключений;
  • 19:00 – 22:00 – одна очередь отключений.

А для промышленности и бизнеса применение графиков ограничения мощности будет с 07:00 до 22:00.

Графики отключений

Напомним, "Укрэнерго" ввело графики отключений света в Украине 18 ноября после массированной атаки на Украину.

Как отметили в "Укрэнерго", графики отключений света, введенные в ноябре после массированных ракетных обстрелов, постепенно сокращаются.

В Минэнерго заявили, что перерывы между очередями при отключениях должны быть не менее двух часов . А их продолжительность – не больше шести.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрэнерго Графики отключения света
NEWS
Палата представителей США не поддержала ленд-лиз для Украины на 2025 год, - посол
Палата представителей США не поддержала ленд-лиз для Украины на 2025 год, - посол
DAILY
Людмила Черенько: Уровень бедности катастрофически растет, но люди не просят социальной помощи
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Людмила Черенько: Уровень бедности катастрофически растет, но люди не просят социальной помощи