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Без відключень світла: у низці областей України скасували графіки

Україна, Четвер 12 грудня 2024 09:30
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Без відключень світла: у низці областей України скасували графіки Фото: Графіки відключень світла не діють 12 грудня у низці областей (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

У декількох західних областях України скасували графіки відключень світла на 12 грудня, запроваджені після ракетних атак по Україні у листопаді. Це зроблено за вказівкою "Укренерго".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайти обленерго.

Зокрема скасовано графіки:

"НЕК «Укренерго» зменшило обсяг обмеження на території області згідно графіку погодинного відключення на 12 грудня. Скасовано відключення для усіх черг з 07:00 до отримання окремого розпорядження", - йдеться в повідомленні "Волиньобленерго".

У цих областях графіки не діяли і 10 та 11 грудня.

Графіки на 12 грудня

"Укренерго" повідомило, що 12 грудня діятимуть графіки відключення світла.

Час застосування та обсяг обмежень будуть наступними:

  • 07:00 – 08:00 - одна черга відключень;
  • 08:00 – 19:00 - дві черги відключень;
  • 19:00 – 22:00 - одна черга відключень.

А для промисловості та бізнесу застосування графіків обмеження потужності буде з 07:00 до 22:00.

Графіки відключень

Нагадаємо, "Укренерго" запровадило графіки відключень світла в Україні 18 листопада після масованої атаки на Україну.

Як зазначили в "Укренерго", графіки відключень світла, запроваджені у листопаді після масованих ракетних обстрілів, поступово скорочуються.

В Міненерго заявили, що перерви між чергами при відключеннях повинні бути не менше двох годин. А їх тривалість - не більше шести.

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Укренерго Графіки відключення світла
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