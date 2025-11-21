Отключений станет меньше? В "Укрэнерго" определились с графиками на 22 ноября

В Украине 22 ноября продолжат действовать графики отключения электроэнергии для бытовых потребителей. Выключать свет будут в объеме от 1 до 3,5 очередей одновременно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".
Отмечается, что графики отключений будут применяться во всех регионах Украины. Причина ограничений - это последствия российских массированных ракетно-дронных терактов против энергетики.
Выключать свет будут с 00:00 до 23:59 - в течение всех суток. Общий объем одновременных отключений составит от 1 до 3,5 очередей. Параллельно в течение суток будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей. В "Укрэнерго" предупредили, что графики не окончательные и могут измениться.
"Внимание! Время и объем применения ограничений могут измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику - пожалуйста, потребляйте ее экономно!", - говорится в сообщении.
Отметим, отключения света действуют в Украине после нескольких особо массированных российских терактов, в частности 8 и 19 ноября. В результате массированных ракетно-дронных ударов повреждения получили все украинские ТЭС и ГЭС.
Ранее мы рассказывали о графиках отключений света в Украине в целом - какие их виды бывают и на кого они распространяются. Кроме того, мы объясняли, почему графики отключений света могут меняться в течение дня и что такое очереди отключений электроэнергии (как они работают).