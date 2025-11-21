Отключений станет меньше? В "Укрэнерго" определились с графиками на 22 ноября

Отмечается, что графики отключений будут применяться во всех регионах Украины. Причина ограничений - это последствия российских массированных ракетно-дронных терактов против энергетики.

Выключать свет будут с 00:00 до 23:59 - в течение всех суток. Общий объем одновременных отключений составит от 1 до 3,5 очередей. Параллельно в течение суток будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей. В "Укрэнерго" предупредили, что графики не окончательные и могут измениться.

"Внимание! Время и объем применения ограничений могут измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику - пожалуйста, потребляйте ее экономно!", - говорится в сообщении.