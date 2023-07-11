"Отключают" дронами вражеские комплексы наблюдения: СБУ показала работу киберспециалистов

На прошлой неделе спецназначители Департамента кибербезопасности с помощью БПЛА уничтожили три вражеских комплекса видеонаблюдения "Муром" и "Кивер".

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины.

"Оккупанты использовали их, чтобы круглосуточно следить за украинской территорией, перемещением наших военных и корректировать свою артиллерию", - пишет СБУ.

Также бойцы уничтожили два танка, а снайперы в это время ликвидировали нескольких россиян.

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за минувшие сутки украинские военные ликвидировали еще 540 оккупантов. С начала войны Россия потеряла 235 020 единиц личного состава.

Также недавно спецподразделение "Белый волк" показали видео, на котором продемонстрировали свою работу на фронте.