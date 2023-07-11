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Вертолет и 540 оккупантов. Генштаб обновил потери РФ в Украине за сутки

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Украина, Вторник 11 июля 2023 08:15
Вертолет и 540 оккупантов. Генштаб обновил потери РФ в Украине за сутки Фото: Генштаб обновил потери России в войне в Украине на 11 июля (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Потери России в войне в Украине на утро вторника, 11 июля, составили 540 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 235020 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили вертолет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.07.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 235020 (+540) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 4089 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин - 7983 (+17) ед,
  • артиллерийских систем - 4385 (+14) ед,
  • РСЗО - 672 (+4) ед,
  • средства ПВО - 414 ед,
  • самолетов - 315 ед,
  • вертолетов - 310 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 3693 (+7),
  • крылатые ракеты - 1271 ед,
  • корабли /катера - 18 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 6966 (+29) ед,
  • специальная техника - 640 (+8)

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, российские войска сосредотачивают основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло 30 боевых столкновений. При этом, по информации Института изучения войны, в ходе контрнаступательных операций с начала лета и по состоянию на сейчас ВСУ деоккупировали столько же территории, сколько РФ захватила более чем за шесть месяцев.

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