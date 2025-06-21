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5 эффективных способов избавиться от голубей на балконе

Суббота 21 июня 2025 18:34
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5 эффективных способов избавиться от голубей на балконе Как отпугнуть голубей от балкона (фото: Pixabay)
Автор: Феликс Коркин

Полностью избавиться от голубей в городе невозможно, но вот защитить свой балкон от них - вполне реально. Если не хотите ежедневно убирать перья и помет и рисковать здоровьем, действуйте решительно!

РБК-Украина дает 5 советов, как избавиться от голубей на балконе.

Уберите еду и воду с балкона

Голуби мгновенно слетаются туда, где видят еду или мусор. Именно поэтому на открытом балконе нельзя оставлять никаких продуктов, даже с долгим сроком годности.

Также следует убрать миски с водой или кормом для животных, если вы иногда выставляете их туда. Не забывайте и о рассыпанных семенах или открытых мусорных пакетах - все это как магнит для птиц.

Используйте светоотражающие предметы

Голуби боятся бликов света, поэтому можно украсить балкон старыми CD-дисками, фольгой или маленькими зеркальцами. Эти предметы будут создавать блеск и раздражать птиц, заставляя их держаться подальше.

Но стоит помнить, что этот метод работает лучше в сочетании с другими. Не делайте ставку только на блестки - голуби быстро привыкают к окружению.

Отпугивайте птиц запахами

Резкие ароматы - еще один способ борьбы с пернатыми "гостями". Используйте уксус, эфирные масла (например, мяту или эвкалипт) или специальные спреи из магазина.

Для большей эффективности можно сделать ароматические мешочки с корицей, мятой, перцем и разложить их в углах балкона. Голуби имеют чувствительное обоняние, так что едкие запахи им точно не понравятся.

5 эффективных способов избавиться от голубей на балконеГолуби на балконе - источник грязи и шума (фото: Pixabay)

Применяйте звуковые средства отпугивания

На дачах часто ставят металлические конструкции с жестянками, которые звенят на ветру - этот шум пугает птиц. В городе лучше использовать ультразвуковые устройства, издающие незаметные для человека сигналы, которые раздражают голубей.

Такие устройства можно легко установить на балконе, и они не будут мешать ни вам, ни соседям. Звук, как и запах, работает лучше в комбинации с другими средствами.

Установите защитные конструкции: сетки и шипы

Самый эффективный и долговременный способ - физический барьер. Сетка на балконе не позволит птицам даже попасть внутрь. Ее можно закрепить изнутри или снаружи, и она не испортит вид балкона.

Для перил подойдут специальные пластиковые или металлические шипы, которые мешают птицам садиться - они абсолютно безопасны, но чрезвычайно эффективны.

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При написании материала использовались следующие источники: материалы сайтов Moysad.com.ua, Gardener's Path, Bob Vila.

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