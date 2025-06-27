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Не на стены: 6 неожиданных способов использования обоев, которые улучшат ваш интерьер

Пятница 27 июня 2025 15:46
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Не на стены: 6 неожиданных способов использования обоев, которые улучшат ваш интерьер Как оригинально использовать обои в интерьере (фото: Decor8blog.com)
Автор: Феликс Коркин

Если вам кажется, что только краска может кардинально изменить атмосферу комнаты - вы просто еще не пробовали обои. Они добавляют не только цвета, но и узоров, фактуры и даже настроения. И совсем не обязательно оклеивать все стены.

РБК-Украина со ссылкой на издание Real Simple предлагает шесть идей, которые помогут по-новому посмотреть на привычные пространства в вашем доме.

Потолок

В 2025 году отделка потолка стала одной из главных дизайнерских тенденций. Если раньше в моде была покраска, то теперь на первый план выходит использование обоев.

Это особенно эффектно смотрится в столовой или рабочем кабинете, а также в помещениях с нишей в потолке - так называемой "tray ceiling". Если дополнить такую зону стильным светильником, комната буквально преобразится.

Обои на потолке добавляют глубины и неожиданного акцента. Вы будто создаете отдельное художественное пространство. Идеально для тех, кто не боится смелых решений.

Кухня

Большинство даже не рассматривает кухню как место для обоев. А зря! Они прекрасно смотрятся за открытыми полками, особенно с веселыми или геометрическими узорами.

Хотите уютный уголок для завтраков? Оклейте обоями зону вокруг стола. Такое оформление добавляет тепла, индивидуальности и настроение "домашнего кафе". А главное - это выглядит стильно и необычно. Обои могут стать изюминкой вашей кухни.

Не на стены: 6 неожиданных способов использования обоев, которые улучшат ваш интерьерС помощью обоев можно создать уютное "домашнее кафе" (фото: Pixabay)

Рамки вместо стен

Нашли идеальные обои, но живете в съемной квартире? Не проблема. Просто вставьте панель обоев в красивую декоративную раму. Это будет выглядеть как произведение искусства, и будет стоить дешевле картины.

Особенно гармонично сочетаются классические узоры с позолоченными рамами. Можно даже создать диптих - два фрагмента в одинаковых рамках, размещенные рядом. Это отличный способ выразить себя без радикальных изменений.

Шкафы и гардеробные

Гардероб - это не только о хранении, но и о стиле. По словам дизайнера Молли Борман-Хеймонт, обои в шкафу - ее любимый способ оживить интерьер. Это добавляет неожиданной эстетики и даже драматизма.

Здесь можно позволить себе то, что не подходит к остальному дому - например, розовый, клетку или принт с бабочками. Шкаф сразу будет выглядеть как часть дизайнерского пространства. А еще это очень поднимает настроение каждый раз, когда вы открываете дверцу. Так почему бы не добавить немного праздника и сюда?

Не на стены: 6 неожиданных способов использования обоев, которые улучшат ваш интерьерОбои могут обновить вид шкафов (фото: Aliexpress)

Книжные полки для книг

Хотите обновить старый книжный шкаф? Используйте обои! Снимите полки, оклейте заднюю стенку или даже сами полки - и мебель превратится в дизайнерский элемент.

Лучше всего использовать обои, которые клеятся самостоятельно (peel-and-stick) - это просто, быстро и доступно. В маленьких зонах даже новичок справится с этим проектом. К тому же это экономная альтернатива новой мебели. Книжная полка сразу выглядит дороже и интереснее.

Ящики и полки

Есть остатки обоев и не знаете, что с ними сделать? Используйте их для отделки ящиков или внутренних полок. Это отличный способ дать вторую жизнь старой мебели, которая пожелтела или потеряла привлекательность.

А еще - это очень простой DIY-проект. Главное - хорошо очистить и высушить поверхность перед наклеиванием. Результат будет не только красивым, но и практичным: полочки станут легче в уходе. А каждый раз, открывая ящик, вы получите эстетическое удовольствие.

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