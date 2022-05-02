Мабуть помста за 2 травня. Данілов розповів про наслідки удару по Одесі

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов назвав сьогоднішній ракетний удар по Одесі помстою за 2 травня. Він додав, що росіяни потихеньку почали знищувати курортне місто.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Данілова в ефірі загальнонаціонального телемарафону.
"Що стосується церкви. Там знесло дах після цієї атаки. Є загиблі і поранені. Це має бути помста за 2 травня", - сказав Данілов.
Секретар РНБО висловив здивування, чому росіяни, які нібито люблять Одесу, почали її знищувати.
Нагадаємо, в результаті ракетного удару по Одесі 2 травня російські війська потрапили в одну з будівель Московського патріархату. Також повідомлялося, що при обстрілі є загиблі та постраждалі. Йдуть рятувальні роботи.
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