Видео и игры в учебниках: какие классы получат бесплатные электронные приложения к книгам

Украинских школьников обеспечат интерактивными электронными приложениями к учебникам. Кабмин принял решение о перераспределении финансирования для этих нужд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство образования и науки Украины .

Главное: Финансирование без переплат: Кабмин перераспределил более 164,3 млн. гривен на закупку интерактивных электронных приложений к учебникам в 2026 году.

Кабмин перераспределил более 164,3 млн. гривен на закупку интерактивных электронных приложений к учебникам в 2026 году. Для каких классов: Современные мультимедийные материалы получат ученики 4, 6, 7 и 9 классов. Отдельно выделят финансирование на книги для 10-х пилотных классов, учебники шрифтом Брайля и доставку литературы в школы.

Современные мультимедийные материалы получат ученики 4, 6, 7 и 9 классов. Отдельно выделят финансирование на книги для 10-х пилотных классов, учебники шрифтом Брайля и доставку литературы в школы. Что внутри приложений: Это специальный цифровой контент, помогающий детям легче усваивать школьную программу.

Это специальный цифровой контент, помогающий детям легче усваивать школьную программу. Доступность из-за границы: Все е-приложения загрузят на платформу Всеукраинская школа онлайн и сайт Украинского института развития образования.

Правительство перераспределило бюджетные средства для обеспечения учеников школ учебными материалами в 2026 году. В частности, 164,3 млн гривен направят на закупку интерактивных электронных приложений к учебникам.

Речь идет о е-приложениях к учебникам для учеников 4, 6, 7 и 9 классов, а также цифровые материалы для детей с особыми образовательными потребностями и учебники, напечатанные шрифтом Брайля .

Кроме этого, еще:

10,8 млн гривен выделят на закупку учебной литературы для учеников 10 классов пилотных заведений общего среднего образования;

выделят на закупку учебной литературы для учеников 10 классов пилотных заведений общего среднего образования; 67,5 млн гривен - на доставку учебников и учебных пособий в школы.

В МОН подчеркнули, что решение не нуждается в дополнительных расходах из государственного бюджета, поскольку финансирование обеспечат за счет остатков средств специального фонда.

Что такое электронные приложения к учебникам

Как пояснили в министерстве, интерактивное электронное приложение является неотъемлемой составляющей современного учебника в соответствии с законом "Об образовании".

Такие приложения содержат интерактивные упражнения, видеоматериалы, анимации и другой мультимедийный контент, который помогает учащимся лучше усваивать материал и делает обучение более доступным и интересным.

Ссылки на электронные приложения размещают непосредственно в печатных учебниках. Кроме того, они доступны на платформе Всеукраинская школа онлайн и на сайте Украинского института развития образования. Это позволяет пользоваться учебными материалами независимо от места пребывания, в частности, детям, находящимся за границей или на временно оккупированных территориях.

В МОН напомнили, что в 2025 году государство впервые профинансировало централизованную закупку таких материалов - тогда приобрели 110 электронных приложений ко всем бумажным учебникам для восьмых классов Новой украинской школы. В дальнейшем е-приложения планируют создавать ко всем новым учебникам, разработанным по стандартам НУШ, а также совершенствовать их на основе отзывов учеников и учителей.