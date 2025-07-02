Отдали жизнь за Украину: в Харькове переименовали улицы в честь погибших пилотов

Улицу от площади Ипподрома до дома №130-г на улице Сумской и далее до улицы Григория Сковороды назвали улицей Максима Устименко. Часть переулка от улицы Сумской до дома №7 в переулке Глисада Джуса переименовали в аллею Мунфиша - в честь пилота Алексея Меся.

Городской голова Игорь Терехов отметил, что оба летчика - Герои Украины, которые спасали людей от ракетных атак и имели тесную связь с Харьковом. Максим Устименко погиб, отведя самолет от населенного пункта, а Алексей Месь погиб в августе 2024 года.