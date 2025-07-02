Отдали жизнь за Украину: в Харькове переименовали улицы в честь погибших пилотов

В Харькове две улицы переименовали в честь погибших пилотов Максима Устименко и Алексея Меся. Решение приняли на внеочередной сессии горсовета.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковский городской совет.
Улицу от площади Ипподрома до дома №130-г на улице Сумской и далее до улицы Григория Сковороды назвали улицей Максима Устименко. Часть переулка от улицы Сумской до дома №7 в переулке Глисада Джуса переименовали в аллею Мунфиша - в честь пилота Алексея Меся.
Городской голова Игорь Терехов отметил, что оба летчика - Герои Украины, которые спасали людей от ракетных атак и имели тесную связь с Харьковом. Максим Устименко погиб, отведя самолет от населенного пункта, а Алексей Месь погиб в августе 2024 года.
Напомним, летчик F-16 Максим Устименко погиб ночью 29 июня, отражая массированное вражеское нападение. Он сбил семь целей и отвел поврежденный самолет от населенного пункта, но катапультироваться не успел. Устименко погиб как Герой, сообщили Воздушные силы ВСУ. Президент Владимир Зеленский присвоил ему звание Героя Украины.
Также РБК-Украина писало, что летчик Воздушных сил Алексей Месь погиб 26 августа 2024 года во время массированной атаки РФ. Он сбил три ракеты и беспилотник, спасая украинцев ценой собственной жизни. Посмертно ему присвоили звание полковника. Владимир Зеленский присвоил ему звание Героя Украины посмертно.
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