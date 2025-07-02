Віддали життя за Україну: у Харкові перейменували вулиці на честь загиблих пілотів

Вулицю від площі Іподрому до будинку №130-г на вулиці Сумській і далі до вулиці Григорія Сковороди назвали вулицею Максима Устименка. Частину провулку від вулиці Сумської до будинку №7 у провулку Глісада Джуса перейменували на алею Мунфіша - на честь пілота Олексія Меся.

Міський голова Ігор Терехов наголосив, що обидва льотчики - Герої України, які рятували людей від ракетних атак і мали тісний зв’язок з Харковом. Максим Устименко загинув, відвівши літак від населеного пункту, а Олексій Месь загинув у серпні 2024 року.