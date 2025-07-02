Віддали життя за Україну: у Харкові перейменували вулиці на честь загиблих пілотів

У Харкові дві вулиці перейменували на честь загиблих пілотів Максима Устименка та Олексія Меся. Рішення ухвалили на позачерговій сесії міськради.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Харківську міську раду.
Вулицю від площі Іподрому до будинку №130-г на вулиці Сумській і далі до вулиці Григорія Сковороди назвали вулицею Максима Устименка. Частину провулку від вулиці Сумської до будинку №7 у провулку Глісада Джуса перейменували на алею Мунфіша - на честь пілота Олексія Меся.
Міський голова Ігор Терехов наголосив, що обидва льотчики - Герої України, які рятували людей від ракетних атак і мали тісний зв’язок з Харковом. Максим Устименко загинув, відвівши літак від населеного пункту, а Олексій Месь загинув у серпні 2024 року.
Нагадаємо, льотчик F-16 Максим Устименко загинув вночі 29 червня, відбиваючи масований ворожий напад. Він збив сім цілей і відвів пошкоджений літак від населеного пункту, але катапультуватись не встиг. Устименко загинув як Герой, повідомили Повітряні сили ЗСУ. Президент Володимир Зеленський присвоїв йому звання Героя України.
Також РБК-Україна писало, що льотчик Повітряних сил Олексій Месь загинув 26 серпня 2024 року під час масованої атаки РФ. Він збив три ракети та безпілотник, рятуючи українців ціною власного життя. Посмертно йому присвоїли звання полковника. Володимир Зеленський присвоїв йому звання Героя України посмертно.
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