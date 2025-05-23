Рынок на миллиарды. Успеет ли Украина увеличить производство биометана для ЕС
Украина должна наращивать производство энергоносителя - заменителя природного газа, который производится из органического сырья, биометана для его экспорта на европейский рынок. Это связано с тем, что страны ЕС планируют значительно увеличить потребление биометана в будущем - до 35 млрд кубических метров в год до 2030 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова генерального директора агрохолдинга "Галс Агро" Сергея Кравчука, которые он сказал 22 мая во время конференции "Зеленая энергетика для восстановления", организованной независимым аналитическим центром We Build Ukraine.
"Биометан для бизнеса - это фактически "голубой океан" (рынок с большим спросом и малой конкуренцией - ред.) потому, что Европа приняла обязательство до 2030 года производить 35 млрд биометана в год.
Это фантастическая цифра. Они уже производят 5 млрд кубических метров. Эта ниша - очень сильно не занята и нужно спешить, чтобы занять свое место", - сказал он.
Его мнение поддержал председатель наблюдательного совета We Build Ukraine, вице-премьер-министр по восстановлению Украины (2022-2024 годы) Александр Кубраков.
"Мы видим, что доля зеленой энергетики в энергобалансе Украины может стать даже выше, чем во многих странах ЕС. По прогнозам экспертов Boston Consulting Group доля ВИЭ вырастет вдвое: с 15% в 2022 году до 28% в 2040-м.
Потенциал сектора позволяет привлекать прямые иностранные инвестиции в значительных объемах. Например, мы уже видим сотрудничество крупных игроков рынка с МФО, такими как EBRD и IFC. Европа ищет безуглеродную энергию и Украина уже имеет инфраструктурные и природные преимущества, чтобы стать ключевым игроком на этом поле. Но для полноценного запуска этого механизма нужны гарантии, страховые инструменты, стандарты сертификации и четкое предсказуемое регуляторное поле", - сказал Александр Кубраков.
Александр Кубраков подчеркнул, что сектор возобновляемой энергетики позволяет привлекать значительные объемы прямых иностранных инвестиций в Украину (We build Ukraine)
Сергей Кравчук добавил, что украинскому бизнесу надо достаточно оперативно реализовывать проекты в сфере биометанового производства, ведь по данным Европейской биометановой ассоциации, уже есть компании, которые объявили о планах увеличить общее производство биометана до целевого показателя - 35 млрд кубических метров в год до 2030 года.
"Нам нужно зайти в этот поезд, чтобы мы снова не отставали", - пояснил глава агрохолдинга "Галс Агро".
Он отметил, что на сегодня в Украине работают биометановые заводы, владельцами которых являются крупные агрокомпании.
Украинские предприятия могут заменить природный газ биометаном и этим увеличить ценность своей конечной продукции на рынке ЕС (Презентация агрохолдинга "Галс Агро")
При этом, во Франции функционирует около 700 небольших биометановых производств (общей мощностью около 2 млрд кубических метров в год), которыми преимущественно владеют фермерские хозяйства. "Общий тренд развития биометана в Европе - это небольшие биогазовые и биометановые заводы", - сказал он.
По словам Сергея Кравчука, сегодня развитие биометанового производства сталкивается с проблемой подключения к газовым сетям.
Сложности при подключении к газовым сетям и низкие, субсидированные цены на газ для населения и коммунального сектора - это основные барьеры развития производства биометана в Украине (Презентация агрохолдинга "Галс Агро")
"У нас сегодня подключение биометана (к газовым сетям - ред.) занимает два года. Очень, очень медленно принимаются технические условия, делается проект. Маленький фермер не может себе этого позволить. "Нафтогаз" не сильно заинтересован подключать маленьких производителей, у них нет программы по подключению биометановых заводов", - сказал Сергей Кравчук.
По его словам, во Франции также действует дополнительный механизм для стимулирования биометанового производства - это гарантированный выкуп биоэтана на много лет вперед по фиксированной цене, что дает уверенность будущим производителям в ведении бизнеса.
По информации присутствующего на конференции председателя правления Биоэнергетической ассоциации Украины Георгия Гелетухи, на сегодня в Украине работает 4 биометановых завода общей мощностью производства 17 млн кубических метров в год, которые принадлежат следующим компаниям: "Мироновский хлебопродукт", VitAgro и "Галс Агро".
В 2025 году планируется запуск дополнительных мощностей общим объемом производства 94 млн кубических метров. При этом, часть произведенного биометана планируется не подавать в газовые сети, а транспортировать в сжиженном состоянии в отдельных емкостях на рынок ЕС.
В Украине биометановое производство развивают крупные агрокомпании (Презентация председателя правления Биоэнергетической ассоциации Украины Георгия Гелетухи)
Напомним, в начале февраля украинский производитель впервые экспортировал биометан в ЕС. Первая партия объемом 67 тысяч кубометров была экспортирована трубопроводным транспортом.
Биометан - очищенный биогаз, содержание метана в котором и другие характеристики соответствуют показателям природного газа. Этот газ может использоваться для производства электрической и тепловой энергии. Он может подаваться в газовые сети, что делает удобным его транспортировку.
Больше о том, что такое биометан и какое он имеет значение для энергетической независимости - в публикации РБК-Украина "Экспорт биометана в ЕС. Что это за газ, чем он ценен и сколько его производит Украина".