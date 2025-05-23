Рынок на миллиарды. Успеет ли Украина увеличить производство биометана для ЕС

Украина должна наращивать производство энергоносителя - заменителя природного газа, который производится из органического сырья, биометана для его экспорта на европейский рынок. Это связано с тем, что страны ЕС планируют значительно увеличить потребление биометана в будущем - до 35 млрд кубических метров в год до 2030 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова генерального директора агрохолдинга "Галс Агро" Сергея Кравчука, которые он сказал 22 мая во время конференции "Зеленая энергетика для восстановления" , организованной независимым аналитическим центром We Build Ukraine.

"Биометан для бизнеса - это фактически "голубой океан" (рынок с большим спросом и малой конкуренцией - ред.) потому, что Европа приняла обязательство до 2030 года производить 35 млрд биометана в год.

Это фантастическая цифра. Они уже производят 5 млрд кубических метров. Эта ниша - очень сильно не занята и нужно спешить, чтобы занять свое место", - сказал он.

Его мнение поддержал председатель наблюдательного совета We Build Ukraine, вице-премьер-министр по восстановлению Украины (2022-2024 годы) Александр Кубраков.

"Мы видим, что доля зеленой энергетики в энергобалансе Украины может стать даже выше, чем во многих странах ЕС. По прогнозам экспертов Boston Consulting Group доля ВИЭ вырастет вдвое: с 15% в 2022 году до 28% в 2040-м.

Потенциал сектора позволяет привлекать прямые иностранные инвестиции в значительных объемах. Например, мы уже видим сотрудничество крупных игроков рынка с МФО, такими как EBRD и IFC. Европа ищет безуглеродную энергию и Украина уже имеет инфраструктурные и природные преимущества, чтобы стать ключевым игроком на этом поле. Но для полноценного запуска этого механизма нужны гарантии, страховые инструменты, стандарты сертификации и четкое предсказуемое регуляторное поле", - сказал Александр Кубраков.

Александр Кубраков подчеркнул, что сектор возобновляемой энергетики позволяет привлекать значительные объемы прямых иностранных инвестиций в Украину (We build Ukraine)

Сергей Кравчук добавил, что украинскому бизнесу надо достаточно оперативно реализовывать проекты в сфере биометанового производства, ведь по данным Европейской биометановой ассоциации, уже есть компании, которые объявили о планах увеличить общее производство биометана до целевого показателя - 35 млрд кубических метров в год до 2030 года.

"Нам нужно зайти в этот поезд, чтобы мы снова не отставали", - пояснил глава агрохолдинга "Галс Агро".

Он отметил, что на сегодня в Украине работают биометановые заводы, владельцами которых являются крупные агрокомпании.

Украинские предприятия могут заменить природный газ биометаном и этим увеличить ценность своей конечной продукции на рынке ЕС (Презентация агрохолдинга "Галс Агро")

При этом, во Франции функционирует около 700 небольших биометановых производств (общей мощностью около 2 млрд кубических метров в год), которыми преимущественно владеют фермерские хозяйства. "Общий тренд развития биометана в Европе - это небольшие биогазовые и биометановые заводы", - сказал он.

По словам Сергея Кравчука, сегодня развитие биометанового производства сталкивается с проблемой подключения к газовым сетям.

Сложности при подключении к газовым сетям и низкие, субсидированные цены на газ для населения и коммунального сектора - это основные барьеры развития производства биометана в Украине (Презентация агрохолдинга "Галс Агро")

"У нас сегодня подключение биометана (к газовым сетям - ред.) занимает два года. Очень, очень медленно принимаются технические условия, делается проект. Маленький фермер не может себе этого позволить. "Нафтогаз" не сильно заинтересован подключать маленьких производителей, у них нет программы по подключению биометановых заводов", - сказал Сергей Кравчук.

По его словам, во Франции также действует дополнительный механизм для стимулирования биометанового производства - это гарантированный выкуп биоэтана на много лет вперед по фиксированной цене, что дает уверенность будущим производителям в ведении бизнеса.

По информации присутствующего на конференции председателя правления Биоэнергетической ассоциации Украины Георгия Гелетухи, на сегодня в Украине работает 4 биометановых завода общей мощностью производства 17 млн кубических метров в год, которые принадлежат следующим компаниям: "Мироновский хлебопродукт", VitAgro и "Галс Агро".

В 2025 году планируется запуск дополнительных мощностей общим объемом производства 94 млн кубических метров. При этом, часть произведенного биометана планируется не подавать в газовые сети, а транспортировать в сжиженном состоянии в отдельных емкостях на рынок ЕС.

В Украине биометановое производство развивают крупные агрокомпании (Презентация председателя правления Биоэнергетической ассоциации Украины Георгия Гелетухи)