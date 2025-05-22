Сектор зеленой энергетики к 2040 году может вырасти вдвое, - международные консалтеры

Международная консалтинговая компания Boston Consulting Group прогнозирует рост доли возобновляемых источников в структуре производства электроэнергии Украины с 15% (показатель 2022 года) до 28% на период до 2040 года с потенциалом дальнейшего роста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова старшего эксперта Boston Consulting Group Балинт Силхави во время конференции "Зеленая энергетика для восстановления", организованной независимым аналитическим центром We Build Ukraine.

"Мы ожидаем, что баланс генерации станет значительно "зеленее", даже больше, чем во многих европейских странах. 60% электроэнергии в Украине может производиться из безуглеродных источников", - сказал он.

О значительном развитии сектора "зеленой" энергетики также отметил руководитель центра We Build Ukraine, вице-премьер-министр по восстановлению Украины (2022-2024 годы) Александр Кубраков.

"Даже во время войны в этом секторе реализуются десятки различных проектов с иностранными и украинскими инвестициями. Этот сектор показывает хорошую динамику. Например, на сегодня общий объем потенциальных проектов в сфере ветроэнергетики, которые сейчас находятся в работе, составляет более 4 ГВт мощности. Это достаточно серьезная цифра, особенно в контексте возможного дефицита. Этот сектор является одной из немногих точек роста украинской экономики", - сказал он.

Александр Кубраков добавил, что более половины из необходимых мероприятий (реформ - прим. ред.), которых требует дальнейшее развитие возобновляемой энергетики, можно реализовать достаточно быстро, отметив, что развитие возобновляемой энергетики - дополнительный источник налогов, из которых сегодня финансируются силы обороны.

"Более половины необходимых решений касаются именно регулирования. Принять их можно на уровне правительства в течение 3-5 месяцев", - сказал основатель We Build Ukraine

По оценкам Boston Consulting Group, Украина имеет очень высокий конкурентный потенциал экспорта электроэнергии в Европу

"Мы ожидаем, что около 50% новой генерации - это будут солнечные и ветровые электростанции. Это означает, что весь энергетический сектор будет становиться "зеленее и зеленее", - прокомментировал Балинт Силхави, добавив, что благодаря росту возобновляемой генерации Украина может стать нетто-экспортером электроэнергии в Европу до 2040 года.

Согласно прогнозу консалтинговой компании до 2035 года, ветровые и солнечные электростанции будут иметь самую низкую приведенную стоимость электроэнергии (англ. Levelized cost of electricity). Этот показатель для электроэнергии из ветра и солнца в 2035 году может составлять 54 и 59 долларов за мегаватт-час соответственно, тогда как электроэнергия от новых угольных электростанций может стоить на уровне 109 долларов за мегаватт-час, газовых - 97 долларов за мегаватт-час, атомных - 99 долларов за мегаватт-час.

Старший эксперт Boston Consulting Group Сектор добавил, что сектор возобновляемой энергетики играет очень важную роль в привлечении в Украину прямых иностранных инвестиций. Этот сегмент экономики будет давать толчок для развития местного низкоуглеродного производства и экономическому росту Украины в целом.