США за прямой контакт Си Цзиньпина с Зеленским, но Украина пока не подтверждает

Американские чиновники призывали лидера Китая Си Цзиньпина организовать переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. США рассчитывают, что такой разговор произойдет, но пока он не запланирован.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана в ходе брифинга .

"Что касается сообщения о том, что президент Си может позвонить президенту Зеленскому. Мы призывали президента Си связаться с президентом Зеленским, потому что мы считаем, что КНР и сам президент Си должны услышать непосредственно украинскую, а не только российскую точку зрения по этому вопросу (войне - ред.)", - заявил Салливан.

По его словам, Вашингтон обращался к Пекину с просьбой о таких переговорах в частном и публичном формате.

Также Салливан прокомментировал информацию о якобы запланированном разговоре между Зеленским и Си Цзиньпином, которая появилась сегодня в западных СМИ.

"Мы говорили с нашими украинскими коллегами сегодня, я видел сообщения в новостях, они еще не получили подтверждения, что будет телефонный звонок или видеоконференция", - заявил чиновник.

Салливан добавил, что разговор между президентом Украины и лидером КНР может внести больше баланса в позицию Пекина и продолжит удерживать его от возможного решения предоставить России летальное оружие.